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25 листопада • оновлено в 14:51
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Маск пообіцяв оснастити Cybertruck несподіваною деталлю: як це працюватиме

1.2т
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Електричний пікап Tesla Cybertruck можна буде замовити зі встановленими сонячними панелями, які підвищать запас руху електромобіля.

Про це глава компанії Ілон Маск повідомив у Twitter. Водночас бізнесмен підкреслив, що у майбутньому хотів би бачити електрокар таким, що повністю працює на енергії сонця (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Імовірно, сонячні панелі будуть встановлені над вантажним відсіком

Імовірно, сонячні панелі будуть встановлені над вантажним відсіком

electrek.co

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Один із користувачів соціальної мережі запитав Маска, чи можна встановити в телескопічний дах, що висувається з даху авто і закриває вантажний відсік електрокара, сонячні панелі. Це, за його словами, дозволило б використовувати електромобіль у якості генератора.

У відповідь глава Tesla відповів ствердно. За словами Маска, під час придбання Cybertruck буде можливість замовити версію з сонячними панелями, які дозволять збільшити запас руху на кілька десятків кілометрів на день.

Заразом Маск зазначив, що потужність панелей залежатиме від принципу, за яким панелі будуть встановлені на авто, і погодних умов. У кращому разі запас руху електромобіля можна буде збільшити на 65 км, підкреслив глава компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованими стеклами під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах окремої уваги удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
електромобілі Tesla Green Oboz
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