Маск пообіцяв оснастити Cybertruck несподіваною деталлю: як це працюватиме

Електричний пікап Tesla Cybertruck можна буде замовити зі встановленими сонячними панелями, які підвищать запас руху електромобіля.

Про це глава компанії Ілон Маск повідомив у Twitter. Водночас бізнесмен підкреслив, що у майбутньому хотів би бачити електрокар таким, що повністю працює на енергії сонця (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Один із користувачів соціальної мережі запитав Маска, чи можна встановити в телескопічний дах, що висувається з даху авто і закриває вантажний відсік електрокара, сонячні панелі. Це, за його словами, дозволило б використовувати електромобіль у якості генератора.

У відповідь глава Tesla відповів ствердно. За словами Маска, під час придбання Cybertruck буде можливість замовити версію з сонячними панелями, які дозволять збільшити запас руху на кілька десятків кілометрів на день.

Will be an option to add solar power that generates 15 miles per day, possibly more. Would love this to be self-powered. Adding fold out solar wings would generate 30 to 40 miles per day. Avg miles per day in US is 30.