"Станет культовым": Tesla Cybertruck в США предрекли ошеломительный успех

Электрический пикап Tesla Сybertruck в США ждет финансовый и психологический успех, несмотря на смелый киберпанк-дизайн и неудачную презентацию.

Об этом написал директор сети электрозаправок TOKA Стефан Благовисный в своем блоге на сайте "Лига Бизнес". По его словам, ключом успеха электрокара являются его характеристики и цена на местном рынке.

Электрокар Tesla Cybertruck hotrod.com

"Посмотрите на характеристики Cybertruck. Низкая, как для класса, цена, традиционно небольшая стоимость владения электромобилем, отличная мощность и куча эксклюзивных технологий. Имеем потенциального хитяру", – отметил он.

Благовисный приводит пример комплектации электромобиля и отмечает низкий уровень цены, которую производитель заявляет при анонсированных параметрах авто.

"Всего за $39,9 тыс. можно будет купить заднеприводную модель с одним мотором, максимальной скоростью 176 км/ч, запасом хода 400+ км, и массой буксируемого прицепа в 3,4 тонны. Есть еще промежуточная модель, есть и топовая - за $69,9 тыс. можно купить полноприводный Cybertruck с тремя моторами, максималкой 209 км/ч, запасом хода аж 800+ км, и массой буксируемого прицепа в 6,3 тонны. До скорости 100 км/час эта моща разгоняется всего-то за 2,9 секунд", – подчеркивает бизнесмен.

Электрический пикап Tesla Cybertruck electrek.co

Он также напомнил, что хотя продажи Cybertruck и стартуют в 2021 году, однако за первые два дня после презентации пикап получил 200 тыс. предзаказов. В денежном выражении это принесет компании порядка $7,55 млрд, подчеркивает Благовисный.

"И вот теперь представьте, как в 2021 все это великолепие выедет на американские дороги. Я уверен, что все сомнения по поводу "не слишком ли смелый дизайн" тут же отпадут, и Cybertruck очень быстро станет, если не общепринятым стандартом, то примером для подражания со стороны многих автопроизводителей. У первого пикапа от Маска есть все шансы стать культовым - и не только в модельном ряду Tesla, но и в своем классе, наряду с уже легендарными Ford F-150 и Dodge Ram", – резюмирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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