Глава компании Tesla Илон Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck во время тематического мероприятия в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает CarScoops. Отдельного внимания пользователей удостоился рубленый дизайн пикапа, который получил массу противоречивых оценок.

Пользователи социальных сетей сразу после презентации отметили, что авто словно приехало со съемок малобюджетного футуристического фильма. При этом сам Илон Маск ранее заявлял, что киберпанк-дизайн электрокара создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и что ему неважно, захотят ли люди его купить.

Автомобиль, по словам создателей, довольно прочный, его корпус сделан из толстой нержавеющей стали с бронированным стеклом. В Tesla во время презентации демонстрировали его прочность с помощью ударов кувалдой и утверждали, что оно способно выдержать выстрел из пистолета.

Однако впоследствии произошла ситуация, которую многие восприняли за шутку. Когда руководитель по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнул в стекло металлический шар, оно треснуло, причем как переднее, так и заднее.

The windows on the Tesla #Cybertruck didn't fare as well under a beating. "We'll fix it in post," Elon Musk jokes. pic.twitter.com/AH21ftmAYq