Глава компании Tesla Илон Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck во время тематического мероприятия в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает CarScoops. Отдельного внимания пользователей удостоился рубленый дизайн пикапа, который получил массу противоречивых оценок.

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Пользователи социальных сетей сразу после презентации отметили, что авто словно приехало со съемок малобюджетного футуристического фильма. При этом сам Илон Маск ранее заявлял, что киберпанк-дизайн электрокара создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и что ему неважно, захотят ли люди его купить.

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Автомобиль, по словам создателей, довольно прочный, его корпус сделан из толстой нержавеющей стали с бронированным стеклом. В Tesla во время презентации демонстрировали его прочность с помощью ударов кувалдой и утверждали, что оно способно выдержать выстрел из пистолета.

Однако впоследствии произошла ситуация, которую многие восприняли за шутку. Когда руководитель по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнул в стекло металлический шар, оно треснуло, причем как переднее, так и заднее.

The windows on the Tesla #Cybertruck didn't fare as well under a beating. "We'll fix it in post," Elon Musk jokes. pic.twitter.com/AH21ftmAYq — Mashable (@mashable) November 22, 2019

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Также машина оснащена адаптивной пневматической подвеской и круиз-контролем Autopilot. В салоне с комфортом могут поместиться шесть человек. Как и все электрокары Tesla, пикап получил большой тачскрин вместо приборной панели, и рулевое колесо в виде штурвала.

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Грузовая платформа прикрыта специальной крышкой, в кузове установлены несколько розеток для зарядки бытовых приборов. При этом грузоподъемность пикапа составит более 1500 кг.

Сам электрокар предложат в трех версиях:

– Single Motor RWD: $39 900, задний привод, один мотор, 6,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость 176 км/ч, запас хода 400+ км, масса буксируемого прицепа – 3,4 тонны;

– Dual Motor AWD: $49 900, полный привод, два мотора, 4,5 с до 100 км/ч, максимальная скорость 193 км/ч, запас хода 480+ км, масса буксируемого прицепа – 4,5 тонны;

– Tri Motor AWD: $69 900, полный привод, три мотора, 2,9 с до 100 км/ч, максимальная скорость 209 км/ч, запас хода 800+ км, масса буксируемого прицепа – 6,3 тонны.

The Tesla #Cybertruck starting price is $39,900. Lots of "What?!" from the crowd pic.twitter.com/pK0GuNIZMw — Mashable (@mashable) November 22, 2019

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Электрический пикап Tesla Cyber Truck carscoops.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Маск удивил соцсети интересной особенностью нового электрокара Tesla Roadster 2: по словам главы компании, у спорткара возможно не будет ключа зажигания.

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