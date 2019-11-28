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29 ноября • обновлено в 11:16
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Маск объяснил, почему на презентации Cybertruck треснуло стекло электромобиля

6.8т
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Стекло электрического пикапа Cybertruck треснуло во время первой презентации от попадания шарика из-за предварительных ударов кувалдой.

Об этом глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter. При этом бизнесмен показал видео аналогичных испытаний, которые проходили до презентации.

Илон Маск

Илон Маск

Скриншот видео

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Напомним, во время презентации электромобиля руководитель дизайнерского подразделения Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнул в стекло металлический шар, после чего оно треснуло. До этого он несколько раз ударил по двери кувалдой, демонстрируя качество стали авто.

Маск объяснил, что стекло не выдержало столкновения с шаром именно из-за предварительных ударов кувалдой. По его словам, они повредили основание стекла и нарушили его целостность.

Также бизнесмен показал видео, на котором фон Хольцхаузен кидает в стекло электромобиля шар, который не наносит вреда и отскакивает после столкновения.

"Франц бросает стальной шарик в окно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, нам стоит внести некоторые улучшения перед началом производства", – отметил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили
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