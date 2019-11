Маск объяснил, почему на презентации Cybertruck треснуло стекло электромобиля

Стекло электрического пикапа Cybertruck треснуло во время первой презентации от попадания шарика из-за предварительных ударов кувалдой.

Об этом глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter. При этом бизнесмен показал видео аналогичных испытаний, которые проходили до презентации.

Напомним, во время презентации электромобиля руководитель дизайнерского подразделения Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнул в стекло металлический шар, после чего оно треснуло. До этого он несколько раз ударил по двери кувалдой, демонстрируя качество стали авто.

In case you missed it, here's Elon Musk seeing the bulletproof glass break on Tesla's new #Cybertruck not once but twice live on stage: pic.twitter.com/ZusSleWtCX