Маск объяснил, почему на презентации Cybertruck треснуло стекло электромобиля

Стекло электрического пикапа Cybertruck треснуло во время первой презентации от попадания шарика из-за предварительных ударов кувалдой.

Об этом глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter. При этом бизнесмен показал видео аналогичных испытаний, которые проходили до презентации.

Илон Маск Скриншот видео

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Напомним, во время презентации электромобиля руководитель дизайнерского подразделения Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнул в стекло металлический шар, после чего оно треснуло. До этого он несколько раз ударил по двери кувалдой, демонстрируя качество стали авто.

In case you missed it, here's Elon Musk seeing the bulletproof glass break on Tesla's new #Cybertruck not once but twice live on stage: pic.twitter.com/ZusSleWtCX — milo 💫 (@IcedVenti) November 22, 2019

Маск объяснил, что стекло не выдержало столкновения с шаром именно из-за предварительных ударов кувалдой. По его словам, они повредили основание стекла и нарушили его целостность.

Также бизнесмен показал видео, на котором фон Хольцхаузен кидает в стекло электромобиля шар, который не наносит вреда и отскакивает после столкновения.

"Франц бросает стальной шарик в окно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, нам стоит внести некоторые улучшения перед началом производства", – отметил бизнесмен.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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