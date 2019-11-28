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29 листопада • оновлено в 11:18
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Маск пояснив, чому на презентації Cybertruck тріснуло скло електромобіля

6.8т
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Скло електричного пікапа Cybertruck тріснуло під час першої презентації від попадання кульки через попередні удари кувалдою.

Про це глава компанії Tesla Ілон Маск написав в Twitter. При цьому бізнесмен показав відео аналогічних випробувань, які проходили до презентації.

Ілон Маск

Ілон Маск

Скріншот відео

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Нагадаємо, під час презентації електромобіля керівник дизайнерського підрозділу Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув у скло металеву кулю, після чого воно тріснуло. До цього він кілька разів ударив по дверях кувалдою, демонструючи якість металу авто.

Маск пояснив, що скло не витримало зіткнення з кулею саме через попередні удари кувалдою. За його словами, вони пошкодили структуру скла і порушили його цілісність.

Також бізнесмен показав відео, на якому фон Хольцхаузен кидає в скло електромобіля кулю, яка не завдала шкоди і відскакує після зіткнення.

"Франц кидає сталеву кульку у вікно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, нам варто внести деякі поліпшення перед початком виробництва", – зазначив бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованими стеклами під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах на окрему увагу удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі
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