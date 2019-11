Маск пояснив, чому на презентації Cybertruck тріснуло скло електромобіля

Скло електричного пікапа Cybertruck тріснуло під час першої презентації від попадання кульки через попередні удари кувалдою.

Про це глава компанії Tesla Ілон Маск написав в Twitter. При цьому бізнесмен показав відео аналогічних випробувань, які проходили до презентації.

Нагадаємо, під час презентації електромобіля керівник дизайнерського підрозділу Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув у скло металеву кулю, після чого воно тріснуло. До цього він кілька разів ударив по дверях кувалдою, демонструючи якість металу авто.

In case you missed it, here 's Elon Musk seeing the bulletproof glass break on Tesla' s new #Cybertruck not once but twice live on stage: pic.twitter.com/ZusSleWtCX