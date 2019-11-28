Маск пояснив, чому на презентації Cybertruck тріснуло скло електромобіля

Скло електричного пікапа Cybertruck тріснуло під час першої презентації від попадання кульки через попередні удари кувалдою.

Про це глава компанії Tesla Ілон Маск написав в Twitter. При цьому бізнесмен показав відео аналогічних випробувань, які проходили до презентації.

Ілон Маск Скріншот відео

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Нагадаємо, під час презентації електромобіля керівник дизайнерського підрозділу Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен метнув у скло металеву кулю, після чого воно тріснуло. До цього він кілька разів ударив по дверях кувалдою, демонструючи якість металу авто.

In case you missed it, here 's Elon Musk seeing the bulletproof glass break on Tesla' s new #Cybertruck not once but twice live on stage: pic.twitter.com/ZusSleWtCX - milo 💫 (@IcedVenti) November 22, 2019

Маск пояснив, що скло не витримало зіткнення з кулею саме через попередні удари кувалдою. За його словами, вони пошкодили структуру скла і порушили його цілісність.

Також бізнесмен показав відео, на якому фон Хольцхаузен кидає в скло електромобіля кулю, яка не завдала шкоди і відскакує після зіткнення.

"Франц кидає сталеву кульку у вікно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, нам варто внести деякі поліпшення перед початком виробництва", – зазначив бізнесмен.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz - Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованими стеклами під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах на окрему увагу удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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