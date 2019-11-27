Инженеры Tesla решили проблему очистки стекол и солнечных панелей с помощью лазеров

Компания Tesla получила патент на технологию лазерной очистки окон автомобилей и солнечных панелей под названием "Импульсный лазерный очиститель грязи со стекол авто и фотоэлементов".

На этой неделе патент согласовали и опубликовали, сообщает Electrek. Издание отмечает, что Tesla, как и прочие компании, порой получает патенты на изобретения, которые так и не попадали на массовый рынок.

Схема патента Tesla electrek.co

"Система очистки содержит устройство, которое направляет лазерный луч на участок стекла автомобиля, после чего особая программа изучает и фиксирует мусор и грязь на поверхности. Далее система управления настраивает параметры излучения лазера в зависимости от места и степени загрязнения, контролирует мощность, направление и другие параметры лазера", – отмечает автор изобретения Фироз Далал.

Эту же систему, как сказано в заявке, можно будет использовать для удаления налета с оптики камер, которые установлены в авто и обеспечивают работу автопилота. Кроме того, Tesla планирует использовать эту систему в энергетическом подразделении компании – чтобы автоматически очищать солнечные панели на крышах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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