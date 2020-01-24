Лукашенко порівняє білоруські електромобілі з Tesla

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що порівняє створені в країні електромобілі з власним електрокаром Tesla Model S.

Про це він заявив, відповідаючи на запрошення вчених відвідати презентацію електричних авто, повідомляє "Белта". Під час зустрічі Лукашенко також поскаржився на те, що сучасний світ "не схожий на радянські часи".

Олександр Лукашенко belta.by

Під час зустрічі в Національній академії наук, голова президії організації Володимир Гусаков запросив главу держави на зустріч з вченими. "Готові показати і електротранспорт, і інші розробки. Всі доручення на контролі", – заявив він.

У відповідь Лукашенко відповів, що "приїде на Теслі". Глава держави також пообіцяв "відверту розмову".

"Обов'язково приїду для такої відкритої, як сьогодні, розмови, тому що розумію, що ми просто наших учених не орієнтуємо. Вони отримують щось із засобів масової інформації, інших якихось джерел. А що таке вчений? Ти його поінформував – він завтра тисячі людей поведе за собою в ідеологічному плані", – підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі за завданням уряду розробили кілька моделей електромобілів, причому електродвигуни для них створили на заводі з виробництва ліфтів.

"Разом з підприємствами-партнерами з Китаю ми вже в 2020 році хочемо вийти на дослідне виробництво п'яти нових моделей вітчизняних електромобілів. Це мінівен на шасі Joylong EF5, седан на шасі Geely SC7, типовий ряд каркасних легкових електромобілів з кузовом зі склопластику, електрогрузовік на шасі МАЗ і комунальна машина з електроприводом", – розповів Гусаков.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що мільярдер і власник американської компанії Tesla Ілон Маск спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про подарований йому електромобіль.

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