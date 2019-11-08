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8 ноября • обновлено в 13:50
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Кроссовер будущего: Volkswagen показала концепт электрокара ID Space Vizzion

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Компания Volkswagen на выставке в Лос-Анджелесе показала внешность концепта нового электрокара ID. Space Vizzion в кузове универсал.

Об этом сообщает портал CarScoops. В компании отмечают, что Vizzion должен стать основой для “нового сегмента электрокаров”.

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

Новости
Volkswagen показала электромобиль с "дополненной реальностью"

На выставке сообщили, что в серийное производство Volkswagen ID. Space Vizzion должен пойти в 2021 году. Судя по эскизам, внешность нового электрокара сходна с кроссовером ID. Roomzz.

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

Дизайнеры и инженеры компании обещают, что ID. Space Vizzion сочетает в себе аэродинамические характеристики автомобилей класса Gran Turismo и просторный салон кроссовера. Авто выйдет в различных версиях для рынков Северной Америки, Европы и Китаю.

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

Известно, что запас хода новинки на одном заряде составит 590 километров. Другие технические характеристики кроссовера пока не сообщаются.

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт электрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

В интерьере новинки будут присутствовать детали, изготовленные из вторсырья. Например, обивка сидений – искусственная кожа AppleSkin – создается из остатков производства яблочного сока.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Германии концерн Volkswagen показал тизер нового концепта электромобиля из линейки "автомобилей будущего", которые получили кодовое обозначение ID.

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Volkswagen электромобили Green Oboz
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