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8 листопада • оновлено в 13:50
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Кросовер майбутнього: Volkswagen показала концепт електрокара ID Space Vizzion

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Компанія Volkswagen на виставці в Лос-Анджелесі показала зовнішність концепту нового електрокара ID. Space Vizzion в кузові універсал.

Про це повідомляє портал CarScoops. У компанії відзначають, що Vizzion повинен стати основою для "нового сегмента електрокарів".

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

Новини
Volkswagen показала електромобіль з "доповненою реальністю"

На виставці повідомили, що в серійному виробництві Volkswagen ID. Space Vizzion повинен з'явитися в 2021 році. Судячи з ескізів, зовнішність нового електрокара подібна до кросовера ID. Roomzz.

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

Дизайнери і інженери компанії обіцяють, що ID. Space Vizzion поєднує в собі аеродинамічні характеристики автомобілів класу Gran Turismo і просторий салон кросовера. Авто вийде в різних версіях для ринків Північної Америки, Європи і Китаю.

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

Відомо, що запас ходу новинки на одному заряді складе 590 кілометрів. Інші технічні характеристики кросовера поки не повідомляються.

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

Концепт електрокара Volkswagen ID SPACE VIZZION

https://www.slashgear.com/

В інтер'єрі новинки будуть присутні деталі, виготовлені з вторсировини. Наприклад, оббивка сидінь – штучна шкіра AppleSkin – створюється із залишків виробництва яблучного соку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Німеччині концерн Volkswagen показав тізер нового концепту електромобіля з лінійки "автомобілів майбутнього", які отримали кодову назву ID.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Volkswagen електромобілі Green Oboz
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