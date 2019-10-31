"Новая эра электрокаров": Volkswagen показал интригующий тизер будущего авто

В Германии концерн Volkswagen показал тизер нового концепта электромобиля из линейки "автомобилей будущего", которые получили кодовое обозначение ID.

Об этом сообщает Electrek. По данным издания, электрокар представят в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года на выставке в автомобильном музее Петерсена.

Тизер нового электрокара Volkswagen electrek.co

"Построение электрического будущего позволяет посмотреть за кулисы того, как наступает новая эра электрической и автономной мобильности. Оно показывает различные перспективы с точки зрения дизайнера, производителя и потребителя. Нет лучшей возможности начать выставку в Лос-Анджелесе, чем мировая премьера нашего нового участника ID семьи", – заявил исполнительный директор Volkswagen Design Клаус Бишофф.

Издание отмечает, что концепт станет основной для будущих электромобилей, которые в будущем начнут собирать на силовой платформе МЕB (Modularer Elektrobaukasten), созданной специально для электромобилей.

"Судя по изображению, похоже, что это будет седан. Отметим, что ранее Volkswagen уже анонсировал концепцию электрического седана под кодовым названием VIZZION", – говорится в статье.

Журналисты также подчеркивают, что анонс концепта в США станет толчком для поставок новых электромобилей на местный рынок поскольку ранее концерн ориентировался в основном на рынок Европы и Китая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль ID.3, который внешне напоминает Volkswagen Golf.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!