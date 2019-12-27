В Китае начнут продавать мощного конкурента Tesla: озвучена дата продаж

В Китае компания XPeng после получения более 15 тыс. предзаказов на электромобиль Xiaopeng P7 объявила о начале продаж во второй половине 2020 года.

Об этом сообщает издание AIW. При этом издание подчеркивает, что в КНР автомобиль позиционируют в качестве конкурента Tesla Model 3 и называют "электрокаром для молодежи".

Электромобиль Xiaopeng P7 www.ixbt.com

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Электрический седан предложен в трех версиях (две заднеприводных и одна преднеприводная) и восьми конфигурациях. При этом производитель все еще не озвучил емкость батареи, однако сообщил, что запас хода версии с полным приводом превышает 550 км по циклу NEDC (в реальности он будет минимум на 100 км меньше), с задним приводом – больше 650 км.

Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

При этом мощность силовой установки электромобиля составит 196 кВт, крутящий момент – 390 Н-м. В топовой версии авто установлены электромоторы суммарной мощностью 316 кВт и крутящим моментом 655 Н-м. При этом разгон до 100 км/ч у стандартной версии занимает 6,7 секунд, у полноприводной – 4,3 с.

Экстерьер Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

В базовой версии Xiaopeng P7 оснащен безрамочными дверьми, панорамной стеклянной крышей, двухзонным климат-контролем, передними сиденьями с электрорегулировками, возможностью открытия автомобиля при помощи смартфона (используя связь Bluetooth, а не NFC), двумя экранами и многофункциональным рулевым колесом.

Интерьер Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

Интерьер Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

Также авто обещают оснастить адаптивным круиз-контролем XPilot 2.5 с возможностью до обновления до автопилота 3 уровня. При этом обновлять прошивку авто можно будет по воздуху.

Рулевая панель Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

Цена Xiaopeng P7 в базовой заднеприводной конфигурации стартует примерно с $34 тысяч, при этом Tesla Model 3 обойдется примерно в $51 тысячу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Aiways начала производство электрических кроссоверов U5 для европейского рынка на своем заводе в Китае.

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