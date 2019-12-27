У Китаї почнуть продавати потужного конкурента Tesla: озвучено дату продажів

У Китаї компанія XPeng після отримання понад 15 тис. замовлень на електромобіль Xiaopeng P7 оголосила про початок продажів у другій половині 2020 року.

Про це повідомляє видання AIW. При цьому видання підкреслює, що в КНР автомобіль позиціонують як конкурента Tesla Model 3 і називають "електрокаром для молоді".

Електромобіль Xiaopeng P7 www.ixbt.com

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Електричний седан запропоновано в трьох версіях (дві задньопривідних і одна предньопривідна) і восьми конфігураціях. При цьому виробник все ще не озвучив ємність батареї, проте повідомив, що запас ходу версії з повним приводом перевищує 550 км по циклу NEDC (в реальності він буде мінімум на 100 км менше), з заднім привідом – більше 650 км.

Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

При цьому потужність силової установки електромобіля складе 196 кВт, крутний момент – 390 Н-м. У топової версії авто встановлені електромотори сумарною потужністю 316 кВт і крутний момент 655 Н-м. При цьому розгін до 100 км/год у стандартної версії займає 6,7 секунд, у повнопривідної – 4,3 с.

Екстер'єр Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

У базовій версії Xiaopeng P7 оснащено безрамковими дверима, панорамним скляним дахом, двозонним клімат-контролем, передніми сидіннями з електрорегулюванням, можливістю відкриття автомобіля за допомогою смартфона (використовуючи зв'язок Bluetooth, а не NFC), двома екранами і багатофункціональним рульовим колесом.

Інтер'єр Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

Інтер'єр Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

Також авто обіцяють оснастити адаптивним круїз-контролем XPilot 2.5 з можливістю до поновлення до автопілота 3 рівня. При цьому оновлювати прошивку авто можна буде по повітрю.

Рульова панель Xiaopeng P7 automotiveinteriorsworld.com

Ціна Xiaopeng P7 у базовій конфігурації стартує приблизно з $34 тис., при цьому Tesla Model 3 обійдеться приблизно в $51 тис.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Aiways початку виробництво електричних кросоверів U5 для європейського ринку на своєму заводі в Китаї.

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