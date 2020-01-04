"Холодний душ для фанатів": BMW анонсувала перший електричний мотоцикл

Компанія BMW випустить серійний електричний мотоцикл для їзди в межах міста не раніше, ніж через п'ять років.

Про це заявив генеральний директор BMW Motorrad Маркус Шрамм, повідомляє Electrek. Видання зазначає, що заява глави німецького концерну стала "холодним душем" для всіх, хто очікував від компанії швидкого випуску серійних електробайків.

Концепт електричного мотоцикла BMW insideevs.com

"Світова аудиторія BMW стрімко старіє, однак ми занадто пізно це зрозуміли. Наші самі лояльні покупці, на яких ми орієнтувалися 10 років тому, сімейні люди у віці від 30 до 50, сьогодні не хочуть купувати інноваційні мотоцикли. Їм потрібна техніка, яку вони вважали кращої за часів своєї юності", – зазначив Шрамм.

При цьому бізнесмен змушений визнати, що покупці цього покоління або зовсім перестають купувати їхню продукцію, або водять мотоцикли, куплені 10 років тому. "Зараз склалася ситуація, коли нашими кращими покупцями є або люди у віці, або зовсім юні хлопці від 14 до 20 років. Між двома цими групами – величезна діра, виникнення якої ми прогавили", – констатує Шрамм.

У компанії зрозуміли, що мілленіали, які народилися з 1981 по 196 рік, занадто сильно залучені в сучасні технології, і не зацікавлені класичною технікою BMW. Німецький автогігант занадто пізно зрозумів необхідність освоєння ринку міських електричних мотоциклів, відзначають в компанії.

"Я знаю, наскільки важливо привернути увагу молодих. Ми знаємо, що захочуть наші клієнти через 5 років – сучасну міську мобільність. У міському середовищі використання електромотоциклів можливо вже зараз, і в модельному ряду BMW вони можуть з'явитися в найближчі 5 років", – резюмував глава BMW Motorrad. При цьому Шрамм заспокоїв шанувальників бренду і зазначив, що не планує починати виробництво "125-кубових скутерів"

Також в компанії підкреслили, що створення міського електромотоцикла не означає можливість появи аналогічної версії для спортивних або позашляхових моделей.

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