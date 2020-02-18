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18 февраля • обновлено в 13:34
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Проблемы электрокаров зимой: владельцы сказали, как решить

1.9т
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Опытные владельцы электромобилей рассказали о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются электрические авто во время низких температур зимой.

Об этом сообщает Wired. Издание проводит параллель с тем, как компания Tesla пытается убедить потенциальных покупателей в устойчивости своих электрокаров на обледенелых дорогах, однако умалчивает о том, что зимой емкость батарей падает, что сказывается на дальности автономного хода.

Электромобиль Tesla во время зимы

Электромобиль Tesla во время зимы

cleantechnica.com

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Литий-ионные аккумуляторы, которые ставят на электрокары, чувствительны к температуре, отличной от комнатной. Самая комфортная температура для работы аккумуляторов – от 15 до 26 градусов по Цельсию, и все, что ниже или выше этих границ, пагубно влияет на их работу. По мере снижения температуры электролитная жидкость внутри батарей становится более вязкой, снижается емкость аккумуляторов и увеличивается длительность их зарядки.

Из-за этого зимой у электрокаров снижается дальность хода примерно на 25% по сравнению с летним сезоном. Кроме того, для защиты аккумулятора бортовой компьютер может ограничивать его использование при экстремально низких температурах. Руководство пользователя Tesla Model S даже предупреждает: "В холодную погоду часть накопленной энергии в батарее может быть недоступна".

Кроме того, во время мороза ограничивается рекуперативное торможение, а быстрая зарядка просто перестает работать в целях защиты аккумулятора. Обычно это вызывает удивление и недовольство у тех, кто лишь недавно сталь владельцем электрокара.

Опытные владельцы электрических авто советуют не позволять им разряжаться ниже 25%, поскольку при отрицательных температурах автомобилю может понадобиться этот резерв для разогрева аккумулятора. Во время прогрева лучше всего подключить свой электромобиль к зарядке – так можно нагреть салон, не опасаясь разрядить батарею.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине рынок электромобилей по-прежнему в основном состоит из подержанных авто.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Теги
Green Oboz электромобили Tesla
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Гоша Злой
Гоша Злой
в Германии ( а там живут далеко не дураки) вы просто не встретите электрокары на улице. они там меганепопулярны.
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