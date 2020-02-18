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18 лютого • оновлено в 13:37
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Проблеми електрокарів взимку: власники сказали, як вирішити

1.9т
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Досвідчені власники електромобілів розповіли про те, як вирішити проблеми, з якими стикаються електричні авто під час низьких температур взимку.

Про це повідомляє Wired. Видання проводить паралель з тим, як компанія Tesla намагається переконати потенційних покупців у стійкості своїх електрокарів на зледенілих дорогах, проте замовчує про те, що взимку ємність батарей падає, що позначається на дальності автономного ходу.

Електромобіль Tesla під час зими

Електромобіль Tesla під час зими

cleantechnica.com

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Літій-іонні акумулятори, які ставлять на електрокари, чутливі до температури, відмінної від кімнатної. Найкомфортніша температура для роботи акумуляторів – від 15 до 26 градусів за Цельсієм, і все, що нижче або вище цих меж, згубно впливає на їх роботу. У міру зниження температури електролітна рідина всередині батарей стає більш в'язкою, знижується ємність акумуляторів і збільшується тривалість їх зарядки.

Через це взимку у електрокарів знижується дальність ходу приблизно на 25% в порівнянні з літнім сезоном. Крім того, для захисту акумулятора бортовий комп'ютер може обмежувати його використання при екстремально низьких температурах. Керівництво користувача Tesla Model S навіть попереджає: "У холодну погоду частина накопиченої енергії в батареї може бути недоступна".

Крім того, під час морозу обмежується рекуперативне гальмування, а швидка зарядка просто перестає працювати в цілях захисту акумулятора. Зазвичай це викликає подив і невдоволення у тих, хто лише недавно сталь власником електрокара.

Досвідчені власники електричних авто радять не дозволяти їм розряджатися нижче 25%, оскільки при негативних температурах автомобілю може знадобитися цей резерв для розігріву акумулятора. Під час прогріву найкраще підключити свій електромобіль до зарядці – так можна нагріти салон, не побоюючись розрядити батарею.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні р инок електромобілів і раніше в основному складається з уживаних авто.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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Гоша Злой
Гоша Злой
в Германии ( а там живут далеко не дураки) вы просто не встретите электрокары на улице. они там меганепопулярны.
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