Проблеми електрокарів взимку: власники сказали, як вирішити

Досвідчені власники електромобілів розповіли про те, як вирішити проблеми, з якими стикаються електричні авто під час низьких температур взимку.
Про це повідомляє Wired. Видання проводить паралель з тим, як компанія Tesla намагається переконати потенційних покупців у стійкості своїх електрокарів на зледенілих дорогах, проте замовчує про те, що взимку ємність батарей падає, що позначається на дальності автономного ходу.
Електромобіль Tesla під час зими
cleantechnica.com
Літій-іонні акумулятори, які ставлять на електрокари, чутливі до температури, відмінної від кімнатної. Найкомфортніша температура для роботи акумуляторів – від 15 до 26 градусів за Цельсієм, і все, що нижче або вище цих меж, згубно впливає на їх роботу. У міру зниження температури електролітна рідина всередині батарей стає більш в'язкою, знижується ємність акумуляторів і збільшується тривалість їх зарядки.
Через це взимку у електрокарів знижується дальність ходу приблизно на 25% в порівнянні з літнім сезоном. Крім того, для захисту акумулятора бортовий комп'ютер може обмежувати його використання при екстремально низьких температурах. Керівництво користувача Tesla Model S навіть попереджає: "У холодну погоду частина накопиченої енергії в батареї може бути недоступна".
Крім того, під час морозу обмежується рекуперативне гальмування, а швидка зарядка просто перестає працювати в цілях захисту акумулятора. Зазвичай це викликає подив і невдоволення у тих, хто лише недавно сталь власником електрокара.
Досвідчені власники електричних авто радять не дозволяти їм розряджатися нижче 25%, оскільки при негативних температурах автомобілю може знадобитися цей резерв для розігріву акумулятора. Під час прогріву найкраще підключити свій електромобіль до зарядці – так можна нагріти салон, не побоюючись розрядити батарею.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні р инок електромобілів і раніше в основному складається з уживаних авто.
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