Что ждет владельцев электрокаров в 2020 году: в МВД сделали заявление

В Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в Facebook. В ведомстве напоминают, что по состоянию на 1 июня 2019 года в Украине зарегистрировано более 25 тысяч электрокаров и гибридных авто, что на 56% превысило показатели предыдущего года.

cars.ua

В МВД напоминают, что с 1 января 2020 года государство будет законодательно защищать права водителей, чьи транспортные средства оснащены электрическими двигателями, на доступ к зарядных станций для электромобилей.

Также с нового года парковка или остановка бензиновых авто на местах для электрокаров, а так же создание препятствий водителям электромобилей во время парковки облагаются штрафом в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен).

Кроме того, предполагается введение для электромобилей специальных номеров с зеленым цветом шрифта, а также внедрение новых дорожных знаков: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

"Темпы роста продаж таких авто постоянно увеличиваются, и с каждым днем ​​их количество увеличивается на дорогах. Электрокары становятся более выгодными. Всегда будьте ответственным водителем, за рулем электрокара или обычного авто", – напоследок напоминают в пресс-службе МВД.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405 о доступе электромобилей к зарядным станциям.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!