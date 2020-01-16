Jaguar розпочала тести нового електромобіля: в мережу потрапили приховані знімки

Компанія Jaguar почала тестувати електромобіль XJ, тестову версію якого створено на основі седана XF.

Журналісти змогли сфотографувати прототип авто, покритий камуфляжем, повідомляє Motor1. Технічні характеристики електромобіля як і раніше не розкриваються, відзначає видання.

Електромобіль Jaguar XJ motor1.com

На даний момент відомо, що електричний седан будують на новій платформі Modular Longitudinal Architecture (MLA). На неї з часом переведуть всі інші Jaguar і Land Rover, включаючи електричний кросовер I-Pace.

Електромобіль Jaguar XJ motor1.com

Архітектура MLA розрахована на різні типи силових установок. Повністю електричні моделі отримають батарею ємністю в 90,2 кВт*год, яка забезпечить автівці запас ходу в 470 км на одному заряді.

Електромобіль Jaguar XJ motor1.com

Гібридні версії отримають акумулятор на 13,1 кВт*год із запасом ходу в 50 км. Також компанія запланувала випуск помірних гібридів і паливну версію авто, яка вийде після електромобіля.

Електромобіль Jaguar XJ motor1.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як дизайнерське бюро Lister з Великобританії створило більш швидку і аеродинамічну версію електричного кросовера (SUV-E) Jaguar I-Pace.

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