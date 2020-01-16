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16 січня • оновлено в 12:46
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Jaguar розпочала тести нового електромобіля: в мережу потрапили приховані знімки

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Компанія Jaguar почала тестувати електромобіль XJ, тестову версію якого створено на основі седана XF.

Журналісти змогли сфотографувати прототип авто, покритий камуфляжем, повідомляє Motor1. Технічні характеристики електромобіля як і раніше не розкриваються, відзначає видання.

Електромобіль Jaguar XJ

Електромобіль Jaguar XJ

motor1.com

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На даний момент відомо, що електричний седан будують на новій платформі Modular Longitudinal Architecture (MLA). На неї з часом переведуть всі інші Jaguar і Land Rover, включаючи електричний кросовер I-Pace.

Електромобіль Jaguar XJ

Електромобіль Jaguar XJ

motor1.com

Архітектура MLA розрахована на різні типи силових установок. Повністю електричні моделі отримають батарею ємністю в 90,2 кВт*год, яка забезпечить автівці запас ходу в 470 км на одному заряді.

Електромобіль Jaguar XJ

Електромобіль Jaguar XJ

motor1.com

Гібридні версії отримають акумулятор на 13,1 кВт*год із запасом ходу в 50 км. Також компанія запланувала випуск помірних гібридів і паливну версію авто, яка вийде після електромобіля.

Електромобіль Jaguar XJ

Електромобіль Jaguar XJ

motor1.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як дизайнерське бюро Lister з Великобританії створило більш швидку і аеродинамічну версію електричного кросовера (SUV-E) Jaguar I-Pace.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
Green Oboz електромобілі
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