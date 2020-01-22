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22 января • обновлено в 18:02
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Интерьер электрического пикапа Tesla Cybertruck попал на видео

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Интерьер электрического пикапа Cybertruck от компании Tesla, который уже можно предзаказать на сайте компании, показали на видео.

Ролик выложили на YouTube-канале американского бизнесмена Хамида Шоджаи. На видео, в частности, видно, что в пикапе вместо зеркала заднего вида в салоне установлен дисплей, на который передается изображение с камеры.

Интерьер электромобиля Tesla Cybertruck

Интерьер электромобиля Tesla Cybertruck

cnbc.com

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Дизайнеры показали гараж для электропикапа Tesla Cybertruck. Фото

На кадрах видно, что обновленное программное обеспечение получило новый шрифт и иконки. Также в меню управления добавили новые элементы управления и упорядочили уже существующие: часть иконок меню переместилась к левой стенке дисплея, поближе к водителю.

Стоит заметить, что старт производства пикапа Tesla ожидается не раньше 2021 года. Вполне вероятно, что интерфейс Cybertruck может вскоре появиться в других электрокарах компании.

Также хотим напомнить, что Cybertruck не сможет в нынешнем виде получить разрешение для появления на дорогах Европы. Пока Tesla предлагает желающим внести $100 для предзаказа и закончить настройки конфигурации ближе к началу производства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США главу компании Tesla Илона Маска впервые увидели за рулем Cybertruck.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz Tesla электромобили
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