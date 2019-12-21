Главная Новости
21 декабря • обновлено в 15:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Энергоэффективность

Здание в стиле Tesla Cybertruck: дизайнеры показали дерзкий проект

926
Читать материал на украинском

Студия дизайна Lars Buro в США показала концепцию гаража Cybunker, созданного в стиле электрического пикапа Tesla Cybertruck.

Фотографии дизайнеры разместили на сайте студии. Авторы проекта также предлагают оснастить крышу здания солнечными панелями.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Новости
Четыре двигателя, несколько батарей: в США создадут мощного конкурента Tesla Cybertruck

Дизайнеры предлагают использовать пространство площадью 167 квадратных метров в качестве высокотехнологичного гаража, хозяйственной постройки или загородного дома. Внутри помещения также предполагается разместить жилую зону.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Согласно плану дизайнеров, крыша гаража будет покрыта солнечными панелями и специальными механизмами, которые позволят приподнимать ее над плоскостью здания. Створку дверей гаража при этом хотят оснастить откидным механизмом.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

"Для более экстремальных или агрессивных территорий гараж можно оборудовать воздушным шлюзом, позволяя безопасный переход между внешним и внутренним пространством. Несмотря на максимальную защиту, здание имеет панорамные боковые окна из бронированного стекла, и окна на крыше, позволяющие дополнительному солнечному свету проникать внутрь гаража", – отмечают дизайнеры.

На данный момент проект Cybunker находится в стадии разработки. Lars Büro планирует раскрыть детали проекта в начале 2020 года.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

Концепт гаража для Tesla Cybertruck

larsburo.com/cybunker

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о решении полиции Дубая обновить свой автопарк благодаря покупке Tesla Cybertruck.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Tesla электромобили Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги