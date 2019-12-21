Здание в стиле Tesla Cybertruck: дизайнеры показали дерзкий проект

Студия дизайна Lars Buro в США показала концепцию гаража Cybunker, созданного в стиле электрического пикапа Tesla Cybertruck.

Фотографии дизайнеры разместили на сайте студии. Авторы проекта также предлагают оснастить крышу здания солнечными панелями.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Дизайнеры предлагают использовать пространство площадью 167 квадратных метров в качестве высокотехнологичного гаража, хозяйственной постройки или загородного дома. Внутри помещения также предполагается разместить жилую зону.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Согласно плану дизайнеров, крыша гаража будет покрыта солнечными панелями и специальными механизмами, которые позволят приподнимать ее над плоскостью здания. Створку дверей гаража при этом хотят оснастить откидным механизмом.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

"Для более экстремальных или агрессивных территорий гараж можно оборудовать воздушным шлюзом, позволяя безопасный переход между внешним и внутренним пространством. Несмотря на максимальную защиту, здание имеет панорамные боковые окна из бронированного стекла, и окна на крыше, позволяющие дополнительному солнечному свету проникать внутрь гаража", – отмечают дизайнеры.

На данный момент проект Cybunker находится в стадии разработки. Lars Büro планирует раскрыть детали проекта в начале 2020 года.

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Концепт гаража для Tesla Cybertruck larsburo.com/cybunker

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о решении полиции Дубая обновить свой автопарк благодаря покупке Tesla Cybertruck.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!