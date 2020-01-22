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22 січня • оновлено в 18:04
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Інтер'єр електричного пікапа Tesla Cybertruck потрапив на відео

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Інтер'єр електричного пікапа Cybertruck від компанії Tesla, який вже можна попередньо замовити на сайті компанії, показали на відео.

Ролик виклали на YouTube-каналі американського бізнесмена Хаміда Шоджаі. На відео, зокрема, видно, що в пікапі замість дзеркала заднього виду в салоні встановлений дисплей, на який передається зображення з камери.

Інтер'єр електромобіля Tesla Cybertruck

Інтер'єр електромобіля Tesla Cybertruck

cnbc.com

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Дизайнери показали гараж для електропікапа Tesla Cybertruck. Фото

На кадрах ролику також видно, що оновлене програмне забезпечення отримало новий шрифт і іконки. Також в меню управління додали нові елементи управління і впорядкували вже існуючі: частина іконок меню перемістилася до лівої стінки дисплея, ближче до водія.

Варто зауважити, що старт виробництва пікапа Tesla очікується не раніше 2021 року. Цілком ймовірно, що інтерфейс Cybertruck може незабаром з'явитися в інших електрокарах компанії.

Також хочемо нагадати, що Cybertruck не зможе в нинішньому вигляді отримати дозвіл для появи на дорогах Європи. Поки Tesla пропонує бажаючим внести $100 для попереднього замовлення і закінчити налаштування конфігурації ближче до початку виробництва.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США главу компанії Tesla Ілона Маска вперше побачили за кермом Cybertruck.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz Tesla електромобілі
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