Главная Новости
8 января • обновлено в 11:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

"Словно никто не видит": Илон Маск станцевал на презентации электромобилей Tesla в Китае. Видео

886
Читать материал на украинском

Глава компании Tesla, миллиардер Илон Маск начал танцевать во время презентации электромобиля Model Y на фабрике Gigafactory 3 в китайском Шанхае.

Об этом этом сообщает Teslarati. Издание отмечает, что бизнесмен начал танцевать практически сразу после выхода на сцену (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Илон Маск во время презентации в Шанхае

Илон Маск во время презентации в Шанхае

cnbcfm.com

Новости
Маск впервые появился за рулем Tesla Cybertruck: уже есть первая "жертва"

Во время церемонии презентации электромобилей Tesla Маск рассказал о инициативах и достижениях компании. По словам бизнесмена, первые экземпляры электрокара Model 3 уже сошли с конвейера завода, а в скором времени на базе его мощностей начнется производство нового электромобиля, Model Y.

Глава компании также анонсировал создание нового проектно-конструкторского центра в Китае, мощности которого будут использованы для создания новых электромобилей.

Выступление Маска особо запомнилось всем присутствующим благодаря танцу миллиардера, который тот исполнил на сцене. "Илон танцевал в лучших традициях "старой школы", словно его никто не видит. И это был тот самый Илон Маск, которого нам так не хватало", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Маск обратился к сотрудникам Tesla с необычным призывом: глава Tesla назвал основные приоритеты и направления работы на фабриках компании.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
Китай
Теги
Green Oboz Tesla электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги