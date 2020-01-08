"Словно никто не видит": Илон Маск станцевал на презентации электромобилей Tesla в Китае. Видео

Глава компании Tesla, миллиардер Илон Маск начал танцевать во время презентации электромобиля Model Y на фабрике Gigafactory 3 в китайском Шанхае.

Об этом этом сообщает Teslarati. Издание отмечает, что бизнесмен начал танцевать практически сразу после выхода на сцену (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Илон Маск во время презентации в Шанхае cnbcfm.com

Во время церемонии презентации электромобилей Tesla Маск рассказал о инициативах и достижениях компании. По словам бизнесмена, первые экземпляры электрокара Model 3 уже сошли с конвейера завода, а в скором времени на базе его мощностей начнется производство нового электромобиля, Model Y.

Глава компании также анонсировал создание нового проектно-конструкторского центра в Китае, мощности которого будут использованы для создания новых электромобилей.

Выступление Маска особо запомнилось всем присутствующим благодаря танцу миллиардера, который тот исполнил на сцене. "Илон танцевал в лучших традициях "старой школы", словно его никто не видит. И это был тот самый Илон Маск, которого нам так не хватало", – отмечает издание.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Маск обратился к сотрудникам Tesla с необычным призывом: глава Tesla назвал основные приоритеты и направления работы на фабриках компании.

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