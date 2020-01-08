"Немов ніхто не бачить": Ілон Маск станцював на презентації електромобілів Tesla у Китаї. Відео

Глава компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск почав танцювати під час презентації електромобіля Model Y на фабриці Gigafactory 3 в китайському Шанхаї.

Про це це повідомляє Teslarati. Видання зазначає, що бізнесмен почав танцювати практично відразу після виходу на сцену (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ілон Маск під час презентації в Шанхаї cnbcfm.com

Під час церемонії презентації електромобілів Tesla Маск розповів про ініціативи та досягнення компанії. За словами бізнесмена, перші екземпляри електрокара Model 3 вже зійшли з конвеєра заводу а незабаром на базі його потужностей почнеться виробництво нового електромобіля, Model Y.

Глава компанії також анонсував створення нового проектно-конструкторського центру в Китаї, потужності якого будуть використані для створення нових електромобілів.

Виступ бізнесмена особливо запам'яталося всім присутнім завдяки танцю мільярдера, який той виконав на сцені. "Ілон танцював в кращих традиціях" старої школи ", немов його ніхто не бачить. І це був той самий Ілон Маск, якого нам так не вистачало", – відзначає видання.

At Tesla Giga Shanghai NSFW !! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ - Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Маск звернувся до співробітників Tesla з незвичайним закликом: глава Tesla назвав основні пріоритети та напрямки роботи на фабриках компанії.

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