Volkswagen радикально поменял легендарного "жука": что из этого вышло

Компания Volkswagen Group Components и фирма eClassics разработали электрическую версию классической модели Beetle, известной, как "Жук".

Об этом сообщает издание The Driven со ссылкой на заявление пресс-службы компании, причем авторы подчеркивают, что в дальнейшем можно ожидать "электрификацию" других классических автомобилей.

Электромобиль Volkswagen e-Beetle thedriven.io

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В конструкции Volkswagen e-Beetle использовали компоненты будущего электромобиля компании, известного под кодовым именем e-Up!, включая усиленное шасси и аккумуляторы емкостью 36,8 кВт-ч, а также электродвигатель мощностью 82 лошадиных силы.

Установленные под машиной батареи гарантируют запас хода в 200 км и совместимы с системой быстрой подзарядки, используя европейский типа разъема CCS2.

Масса электромобиля, который получил новую тормозную систему, составила 1280 кг, при этом e-Beetle может ускоряться с места до 50 км/ч за 4 сек. при максимальной скорости в 150 км/ч.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинцы стали чаще покупать электромобили.

При этом данные статистики говорят, что украинцы "взорвали" рынок электромобилей: установлен новый рекорд.

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