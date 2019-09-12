"Йде експансія!" Volkswagen знизила ціну акумуляторів до важливої психологічної позначки

Компанія Volkswagen змогла зробити батареї для електрокарів дешевше двигунів внутрішнього згоряння, подолавши психологічну позначку в $ 100 за кіловат-годину.

Про це повідомляє анонімне джерело видання The New York Times, який стверджує, що з недавнього часу німецький автогігант купує акумулятори за ціною нижче, ніж $ 100 за кВт * год.

nytimes.com

Виходячи з ціни, експерти відзначають, що акумулятори для нового електрокара Volkswagen ID.3 обходяться приблизно в $ 5-6 тисяч, що можна порівняти з бензиновою силовою установкою з двигуна і трансмісії.

При цьому аналітики не можуть дати точні фінансові оцінки, оскільки розробники з Volkswagen не розкривають точну ціну платформи MEB (Modularer Elektrobaukasten), яка створена спеціально для збірки електромобілів і передбачає установку ємних акумуляторних батарей в рамках модульної конструкції.

Також експерти відзначають, що подолання порога в 100 $ дозволяє почати масову експансію електромобілів, тому "очікувати переломного для індустрії моменту можна прямо зараз".

Топ менеджер VW Ральф Брандштадтер, відповідаючи на питання про вартість батарей, заявив, що їхня компанія "надає електромобільність для всіх".

Роком раніше голова Tesla Ілон Маск говорив, що до кінця року його компанія також перетне позначку в $100 за кВт*год, проте на даний момент батареї для Tesla розробляє компанія Panasonic.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні Volkswagen потрапив в "дизельний скандал".

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