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1 лютого • оновлено в 07:51
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Очі Термінатора: інженери Tesla показали, як автопілот бачить навколишній світ

1.2т
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У компанії Tesla показали, як штучний інтелект автопілота аналізує об'єкти, які бачить навколо себе під час руху.

Відео з демонстрацією з'явилося в YouTube. У коментарях до ролика користувачі відзначили що процесс нагадує їм "початок програмного забезпечення Термінатора" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автопілот Tesla

Автопілот Tesla

vimeocdn.com

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Автопілот Tesla став розумнішим: як це вплине на його поведінку

Судячи з відео, штучний інтелект автопілота в режимі реального часу розпізнає цілі на дорозі, машини, їх напрямок, розмір, відрізняє предмети від людей. Все це відбувається практично миттєво, машина з точністю оцінює те, що відбувається.

Деякі жартували, що таким бачить в сонячних окулярах герой фільму "Залізна Людина" Тоні Старк. Найбільше запитань у користувачів було до того, який процесор використовують в компанії, якщо в режимі автопілота комп'ютер може одночасно вирішувати стільки завдань.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США власник електромобіля Tesla Model 3 Ендрю Уиттл заявив, що завдяки автопілоту зміг уникнути зіткнення з сім'єю ведмедів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі Tesla
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