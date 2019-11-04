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4 ноября • обновлено в 12:30
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Автопилот Tesla стал умнее: как это повлияет на его поведение

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Инженеры компании Tesla обновили систему автоматического пилотирования для своих электромобилей, из-за чего она научилась распознавать дорожные конусы перед собой.

Об этом сообщает Engadget. Благодаря обновлению машина будет корректировать свое движение, в зависимости от расположения конусов.

Бортовой компьютер электромобиля Tesla

Бортовой компьютер электромобиля Tesla

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"Раньше автопилот Тесла без проблем распознавал другие авто на дороге. Однако машины других водителей – это не единственное, из-за чего порой стоит беспокоиться. Что по поводу конусов дорожной разметки, которые служат в качестве ограждения при проведении дорожно-строительных работ, то с сегодняшнего дня вы можете расслабиться... практически полностью", – отмечает издание.

После обновления автопилот сможет заранее фиксировать конусы на дороге и самостоятельно менять полосу движения. При этом владельцы Tesla, которые уже опробовали новый режим, жалуются на некорректность его работы: автопилот не всегда верно распознаёт конусы, что может спровоцировать аварию.

Стоит отметить, что компания Tesla постоянно напоминает, что при езде в режиме автопилотирования водитель электрокара должен держать руки на руле и следить за дорожной обстановкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США на скоростной автостраде Massachusetts Turnpike водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте с высокой скоростью в течение длительного времени.

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Место
США
Теги
Tesla электромобили
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