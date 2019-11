Автопилот Tesla стал умнее: как это повлияет на его поведение

Инженеры компании Tesla обновили систему автоматического пилотирования для своих электромобилей, из-за чего она научилась распознавать дорожные конусы перед собой.

Об этом сообщает Engadget. Благодаря обновлению машина будет корректировать свое движение, в зависимости от расположения конусов.

"Раньше автопилот Тесла без проблем распознавал другие авто на дороге. Однако машины других водителей – это не единственное, из-за чего порой стоит беспокоиться. Что по поводу конусов дорожной разметки, которые служат в качестве ограждения при проведении дорожно-строительных работ, то с сегодняшнего дня вы можете расслабиться... практически полностью", – отмечает издание.

После обновления автопилот сможет заранее фиксировать конусы на дороге и самостоятельно менять полосу движения. При этом владельцы Tesla, которые уже опробовали новый режим, жалуются на некорректность его работы: автопилот не всегда верно распознаёт конусы, что может спровоцировать аварию.

