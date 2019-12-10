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10 декабря • обновлено в 16:42
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Мифы об электромобилях: автогигант развеял основные заблуждения

1.6т
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Компания Hyundai вместе с аналитиками агентства One Poll составила список заблуждений и мифов об электромобилях.

Об этом сообщает CarsWeek. Издание отмечает, что на этот шаг автогигант пошел из-за того, что 20% покупателей обычных автомобилей по-прежнему высказываются против электрокаров.

Концепт электромобиля Hyundai

Концепт электромобиля Hyundai

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В опросах приняли участие несколько тысяч водителей, которые пользуются машинами с двигателями внутреннего сгорания и авто на альтернативных видах топлива. Согласно опросу, 46% покупателей все еще обеспокоены опасениями по поводу запаса хода электрокаров.

"Когда впервые появились электромобили, мы столкнулись с проблемой запаса хода. Но в наши дни эта цифра поднялась почти до 500 км на одном заряде, и она будет увеличиваться со временем", – заявил старший менеджер по продукции в Hyundai Motor UK Сильвия Чайлдс.

Также респонденты высказали опасения из-за "низкого количества зарядных станций". В ответ на это в компании отмечают, что в данный момент в более чем 9 тыс. населенных пунктов в Великобритании имеется более 14,5 тыс. зарядных станций для общего пользования, и сеть эта быстро растет.

Что касается возможной дороговизны электромобилей, то эксперты напоминают, что несмотря на относительно высокую стоимость электрокаров, они в разы дешевле в обслуживании. Их двигатели не нуждаются в масле, топливе, также там меньше движущихся частей, которые со временем могут выходить из строя.

При этом в Hyundai напоминают о высокой скорости и динамике разгона электрических авто. Многие электромобили могут достичь скорости в 100 км/ч за 7,9 секунд, что больше того результата, которого могут предложить многие машины с бензиновыми и дизельными моторами.

Также эксперты подчеркивают безопасность электрокаров. По их данным, современные электромобили проходят одинаковые строгие испытания и соответствуют тем же стандартам безопасности, которые требуются для автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине рынок электромобилей по-прежнему в основном состоит из подержанных авто, несмотря на то, что в 2019 году в страну было ввезено порядка 6958 электрокаров.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Южная Корея
Теги
электромобили Green Oboz Hyundai
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