Рішення немає? Названо критичні недоліки електрокарів

Незважаючи на те, що більшість виробників авто повідомило про плани виробництва електрокарів, їх створення та експлуатація пов'язані з низкою проблем, про які рідко згадують.

Про це йдеться в статті видання AutoCentre. Автори підкреслюють, що частина проблем може вирішитися найближчим часом.

Концепт електрокара Chevrolet motor1.com

Перший електромобіль було створено більше 100 років тому, проте індустрія електричного транспорту все ще відносно молода, тому постійно поповнюється винаходами і новими типами авто. І якщо раніше поняття "електрокар з великим запасом ходу" або "дешевий автомобіль на водні" звучали фантастично, то в майбутньому відмова від машин на викопному паливі і зростання попиту на електричний транспорт дозволить виробникам вирішити проблеми, які зараз відчуває "зелена" промисловість.

В якості першого недоліку вказується виробництво на декількох континентах і складні умови доставки. Для зниження витрат більшість виробників розміщують виробничі потужності на інших континентах, тому дозволити собі виготовляти автомобілі, не піклуючись про кінцеві витрати, можуть тільки люксові бренди або великі виробники з великими обсягами виробництва.

Коли на ринок вийшли перші гібридні автомобілі, їх критикували за використання матеріалів, які добували в шахтах у віддалених куточках світу, а потім доставляли на заводи з виготовлення батарей, розташовані на іншому кінці планети. Готові батареї відправляли автовиробникам, що знаходило відображення на собівартості і, відповідно, на кінцевій ціні продукту.

Ще однією проблемою, пов'язаною з виробництвом електрокарів, є ціна і поширеність рідкісних металів. Більшість сучасних електрокарів використовують літій-іонні акумулятори, але літій для них з кожним днем стає все дорожче, оскільки його ресурси обмежені. Саме це і позначається на вартості електрокарів.

За даними Геологічної служби США за 2015 рік, найбільшим в світі постачальником літію є Австралія. В першу п'ятірку постачальників літію також входять Чилі, Аргентина, Китай і Зімбабве. Але літій не єдиний рідкісний матеріал, який використовується в електрокарах. Так, наприклад, в електродвигуні використовуються неодим, празеодим і діспрозій. Видобуток цих металів негативно позначається на довкіллі.

Виробники авто також стикаються з проблемою утилізації акумуляторів. Згідно з оцінками експертів, пік популярності електричного транспорту доведеться на 2025 рік, після чого до 2045 року акумулятори всіх цих автомобілів вироблять свій ресурс, і постане питання їх утилізації.

При цьому ринок утилізації ще не підготовлений. Установки для переробки літію в таких масштабах не існує.

Також споживачі можуть зіткнутися з проблемою ремонту і заміни електродвигуна або трансмісії електромобіля. Існує свого роду міф, що електрокари прості у використанні і найбільшою проблемою для власника може стати спущена шина або лампочка, що перегоріла.

Однак проблеми з трансмісією можуть влетіти власнику в копієчку, відзначає видання. Крім того, жоден сервісний центр не знає, як чинити електродвигуни автомобільного класу, а у більшості просто немає необхідних для цього інструментів. Єдине, що вони можуть зробити, ввічливо відправити вас до дилера, підкреслює автор статті.

Також важливим моментом, про який рідко згадують, є забруднення навколишнього середовища електростанціями. Основною перевагою електротранспорту вважається відсутність вихлопних газів. Однак часто споживана ними енергія надходить не з поновлюваних джерел.

Уряди більшості країн зосереджені на отриманні "зеленої енергії", але обсяги її виробництва поки не можуть повністю витіснити енергетику, яка побудована на копалин ресурсах, впевнений автор видання.

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