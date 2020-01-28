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28 января • обновлено в 14:02
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Фермеры Японии начнут использовать роботов на солнечных панелях

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Японская компания Kubota на выставке в Киото показала прототип беспилотного трактора X Tractor, который использует энергию из литий-ионных батарей и солнечных панелей.

Об этом пишет New Atlas. Издание отмечает, что разработка инженеров призвана устранить кризис в сельском хозяйстве Японии, который начался из-за нехватки рабочих рук.

Роботизированный трактор X Tractor от компании Kubota

Роботизированный трактор X Tractor от компании Kubota

newatlas.com

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Трактор способен к автономному передвижению по территории полей любого типа с помощью систем GPS, бортовых сенсоров и искусственного интеллекта, который отвечает за навигацию. Бортовой компьютер способен следить за состоянием погоды и отслеживать рост зерновых культур, анализировать окружающую обстановку и принимать решение о начале сельскохозяйственных работ.

Мобильность трактору обеспечивают четыре гусеничных "колеса", каждое из которых оборудовано собственным двигателем. Электрические двигатели могут вращаться с разной скоростью, благодаря чему трактор может совершать развороты на месте.

Инженеры также добавили возможность менять высоту корпуса трактора по отношению к гусеницам. В случае необходимости, корпус X Traktor можно опускать или поднимать, благодаря чему он может передвигаться по полям любого типа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии создали робота, который будет автоматически заряжать электромобили.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Япония
Тег
Green Oboz
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