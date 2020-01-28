Фермеры Японии начнут использовать роботов на солнечных панелях

Японская компания Kubota на выставке в Киото показала прототип беспилотного трактора X Tractor, который использует энергию из литий-ионных батарей и солнечных панелей.

Об этом пишет New Atlas. Издание отмечает, что разработка инженеров призвана устранить кризис в сельском хозяйстве Японии, который начался из-за нехватки рабочих рук.

Роботизированный трактор X Tractor от компании Kubota newatlas.com

Трактор способен к автономному передвижению по территории полей любого типа с помощью систем GPS, бортовых сенсоров и искусственного интеллекта, который отвечает за навигацию. Бортовой компьютер способен следить за состоянием погоды и отслеживать рост зерновых культур, анализировать окружающую обстановку и принимать решение о начале сельскохозяйственных работ.

Мобильность трактору обеспечивают четыре гусеничных "колеса", каждое из которых оборудовано собственным двигателем. Электрические двигатели могут вращаться с разной скоростью, благодаря чему трактор может совершать развороты на месте.

Инженеры также добавили возможность менять высоту корпуса трактора по отношению к гусеницам. В случае необходимости, корпус X Traktor можно опускать или поднимать, благодаря чему он может передвигаться по полям любого типа.

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