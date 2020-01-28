Фермери Японії почнуть використовувати роботів на сонячних панелях

Японська компанія Kubota на виставці в Кіото показала прототип безпілотного трактора X Tractor, який використовує енергію з літій-іонних батарей і сонячних панелей.

Про це пише New Atlas. Видання зазначає, що розробка інженерів покликана усунути кризу в сільському господарстві Японії, яка почалася через брак робочих рук.

Роботизований трактор X Tractor від компанії Kubota newatlas.com

Трактор здатний до автономного пересування територією полів будь-якого типу за допомогою систем GPS, бортових сенсорів і штучного інтелекту, який відповідає за навігацію. Бортовий комп'ютер здатний стежити за станом погоди і відслідковувати зростання зернових культур, аналізувати навколишнє оточення та ухвалювати рішення про початок сільськогосподарських робіт.

Мобільність трактора забезпечують чотири гусеничних "колеса", кожне з яких обладнане власним двигуном. Електричні двигуни можуть обертатися з різною швидкістю, завдяки чому трактор може здійснювати розвороти на місці.

Інженери також додали можливість змінювати висоту корпусу трактора щодо гусениць. У разі необхідності, корпус X Traktor можна опускати чи підіймати, завдяки чому він може пересуватися полями будь-якого типу.

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