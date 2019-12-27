В Германии электромобили начнут заряжать роботы: что придумали инженеры Volkswagen

Компания Volkswagen создала мобильную зарядную станцию для электрокаров, которая сама находит авто и "заправляет" его в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Мобильная "зарядная станция" состоит из робота и накопителя для энергии.

Мобильная зарядная станция Volkswagen www.volkswagen-newsroom.com

После парковки электромобиля робота с накопителем на буксире можно вызвать через приложение на смартфоне или через медийный комплекс в автомобиле. Автоматический заправщик сам откроет зарядный порт и подключит к нему штекер.

После окончания "заправки" робот вернется на станцию для восполнения запаса энергии. Предполагается, что робот будет востребован на больших паркингах возле торговых центров или вокзалов.

Мобильная зарядная станция Volkswagen volkswagen-newsroom.com

Каждый накопитель энергии обладает емкостью 25 кВт*ч и имеет преобразователь мощностью 50 кВт для быстрой зарядки. Робот оснащен сканерами и датчиками, которые позволяют ему свободно ориентироваться в пространстве, не царапая стоящие автомобили.

Пока комплекс существует в виде демонстрационного образца, однако в компании утверждают, что для выпуска рабочей станции потребуется совсем немного времени. Аналитики отмечают коммерческий потенциал роботизированных станций, поскольку они позволят отказаться от необходимости установки стационарных зарядных точек.

Мобильная зарядная станция Volkswagen volkswagen-newsroom.com

Кроме того, использование роботов позволит избежать ситуаций, во время которых подъезд к зарядной точке будет заблокирован неправильно припаркованными автомобилями.

Глава компонентного подразделения Volkswagen Group Марк Меллер заявил, что автоматизированную мобильную зарядку можно считать революцией, поскольку она позволяет "довезти зарядную инфраструктуру до машины, а не наоборот".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Hyundai в Корее показала концепцию сверхбыстрого зарядного устройства электрокаров Hi-Charger на 350 кВт с автоматической подачей зарядного коннектора.

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