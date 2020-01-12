"Он такой милый!" Samsung создала необычного робота-помощника

Компания Samsung на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе показала робота-помощника Ballie, который визуально напоминает дроида BB-8 из вселенной "Звездных войн".

Об этом сообщает CNET. Несмотря на то, что в основные задачи робота входит поддержание порядка в доме, большинство посетителей выставки особо отметили его забавный вид, который вызывает положительные эмоции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Презентация робота Ballie на CES-2020 iguides.ru

"Есть две технологии, которые помогли создать Ballie. Одна – искусственный интеллект, а другая – 5G. Это следующая эволюция Интернета вещей, спутник жизни, маленький подвижный робот, который понимает вас, поддерживает вас и реагирует на ваши потребности, активно помогая по дому", – уточнил на презентации представитель Samsung.

Во время презентации робот ездил за докладчиком по сцене, реагировал на его движения и голосовые команды, а также издавал различные звуки. Устройство двигается с помощью вращения боковых частей корпуса.

Центральный сегмент робота оснащен камерой, набором сенсоров и датчиков, которые помогают гаджету ориентироваться в пространстве и перемещаться в нужном направлении. При необходимости он может управлять домашними бытовыми устройствами, оснащенными функцией "интернета вещей" или играть с животными.

В качестве системы оповещения робот использует систему звуковых и шумовых сигналов. Также он способен подключаться к домашней сети и связываться с мобильными устройствами своего владельца.

"Разработчики уверяют, что робот пригодится как молодым пользователям, которые оценят способность мультимедийного взаимодействия робота с окружающими предметами, так и пожилым людям, которым робот может спасти жизнь, вызвав помочь, если владельцу станет плохо. Но главное, он такой милый!" – отмечает издание DTF.

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