Главная Новости
12 января • обновлено в 05:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Зеленая энергия и новости экологии

"Он такой милый!" Samsung создала необычного робота-помощника

456
Читать материал на украинском

Компания Samsung на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе показала робота-помощника Ballie, который визуально напоминает дроида BB-8 из вселенной "Звездных войн".

Об этом сообщает CNET. Несмотря на то, что в основные задачи робота входит поддержание порядка в доме, большинство посетителей выставки особо отметили его забавный вид, который вызывает положительные эмоции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Презентация робота Ballie на CES-2020

Презентация робота Ballie на CES-2020

iguides.ru

Новости
Роботы, водород и нулевые выбросы: Toyota построит в Японии "умный" город будущего из дерева

"Есть две технологии, которые помогли создать Ballie. Одна – искусственный интеллект, а другая – 5G. Это следующая эволюция Интернета вещей, спутник жизни, маленький подвижный робот, который понимает вас, поддерживает вас и реагирует на ваши потребности, активно помогая по дому", – уточнил на презентации представитель Samsung.

Во время презентации робот ездил за докладчиком по сцене, реагировал на его движения и голосовые команды, а также издавал различные звуки. Устройство двигается с помощью вращения боковых частей корпуса.

Центральный сегмент робота оснащен камерой, набором сенсоров и датчиков, которые помогают гаджету ориентироваться в пространстве и перемещаться в нужном направлении. При необходимости он может управлять домашними бытовыми устройствами, оснащенными функцией "интернета вещей" или играть с животными.

В качестве системы оповещения робот использует систему звуковых и шумовых сигналов. Также он способен подключаться к домашней сети и связываться с мобильными устройствами своего владельца.

"Разработчики уверяют, что робот пригодится как молодым пользователям, которые оценят способность мультимедийного взаимодействия робота с окружающими предметами, так и пожилым людям, которым робот может спасти жизнь, вызвав помочь, если владельцу станет плохо. Но главное, он такой милый!" – отмечает издание DTF.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии создали робота, который будет автоматически заряжать электромобили.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "робот" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
робот
Место
США
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги