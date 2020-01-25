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25 января • обновлено в 05:21
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В Китае показали "умный" электрический кроссовер с необычным дизайном

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В Китае компании GAC и Nio показали электрический кроссовер Hycan 007. Продажи авто ориентировочно запланированы на апрель.

Об этом сообщает E-Move. По данным производителя, в дизайне электрокара они обыграли цифру 7: под нее стилизованная передняя и задняя оптика.

Электромобиль Hycan 007

Электромобиль Hycan 007

autonews.autoua.net

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Форму семерки имеет и панель перед водителем с тремя экранами. Для приборов и медиасистемы установлены дисплеи диагональю 12,3 дюйма, а вместо центральной консоли – десятидюймовый тачскрин, на котором сосредоточено управление климат-контролем, подогревом и другими второстепенными системами. Медиакомплекс имеет передатчик Wi-Fi и голосовое управление.

Hycan 007 оснащен автопилотом второго уровня, то есть адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе. Есть системы слежения за усталостью водителя, автопарковщик и камеры кругового обзора. А еще на экран можно вывести изображение с салонной камеры (она направлена ​​на задний ряд) или камеры дрона, который предлагается в виде фирменной опции.

Разработчики пока не раскрывают паспортную мощность, но другие параметры уже известны. Базовый Hycan 007 оснащен одним электромотором и тяговой батареей емкостью 73 кВтч. Он может разогнаться до 100 км/ч за 8,2 сек, а пробег на одной зарядке – 523 км по циклу NEDC.

Версии Plus и Top – это два двигателя, аккумулятор на 93 кВтч, разгон за 7,9 сек и пробег 643 км. Кстати, от машины можно питать внешние устройства – например, электроприборы на пикнике. В Китае уже открыт прием заказов на Hycan 007, цены – от $38 тыс. до $58 ты.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Китай
Теги
Green Oboz электромобили
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кукан 007)))))
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