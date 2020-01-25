В Китае показали "умный" электрический кроссовер с необычным дизайном

В Китае компании GAC и Nio показали электрический кроссовер Hycan 007. Продажи авто ориентировочно запланированы на апрель.
Об этом сообщает E-Move. По данным производителя, в дизайне электрокара они обыграли цифру 7: под нее стилизованная передняя и задняя оптика.
Электромобиль Hycan 007
autonews.autoua.net
Форму семерки имеет и панель перед водителем с тремя экранами. Для приборов и медиасистемы установлены дисплеи диагональю 12,3 дюйма, а вместо центральной консоли – десятидюймовый тачскрин, на котором сосредоточено управление климат-контролем, подогревом и другими второстепенными системами. Медиакомплекс имеет передатчик Wi-Fi и голосовое управление.
Hycan 007 оснащен автопилотом второго уровня, то есть адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе. Есть системы слежения за усталостью водителя, автопарковщик и камеры кругового обзора. А еще на экран можно вывести изображение с салонной камеры (она направлена на задний ряд) или камеры дрона, который предлагается в виде фирменной опции.
Разработчики пока не раскрывают паспортную мощность, но другие параметры уже известны. Базовый Hycan 007 оснащен одним электромотором и тяговой батареей емкостью 73 кВтч. Он может разогнаться до 100 км/ч за 8,2 сек, а пробег на одной зарядке – 523 км по циклу NEDC.
Версии Plus и Top – это два двигателя, аккумулятор на 93 кВтч, разгон за 7,9 сек и пробег 643 км. Кстати, от машины можно питать внешние устройства – например, электроприборы на пикнике. В Китае уже открыт прием заказов на Hycan 007, цены – от $38 тыс. до $58 ты.
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