"Это был шок": Sony неожиданно показала концепт нового электрокара

Компания Sony в США показала концепт собственного электромобиля Vision-S. Руководство концерна при этом подчеркнуло желание внести "вклад в будущее развития индустрии".

Об этом сообщает The Verge. Презентация электрокара произошла на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе.

Электромобиль Sony Vision-S theverge.com

По данным издания, электрокар был создан в качестве демонстрации возможности "силы технологий" компании Sony. Демонстрационная версия электромобиля получила десятки разнообразных датчиков и сенсоров, систему объемного звучания и функцию постоянного подключения к интернету.

Сенсорные панели в салоне электромобиля Sony Vision-S theverge.com

Интерьер электромобиля Sony Vision-S theverge.com

Электрокар также получил систему распознавания жестов и наличия пассажиров в салоне авто. Партнерами компании при оснащении электромобиля выступили компании Bosch и BlackBerry. При этом на данный неизвестно, поступит ли электрокар в серийное производство.

Презентация электромобиля Sony Vision-S theverge.com

Внешний вид электромобиля Sony Vision-S theverge.com

Экстерьер электромобиля Sony Vision-S theverge.com

"Это был шок, если честно. Компания буквально открыла себя заново", – заявил президент и основатель TECHnalysis Research, передает BBC.

Электрокар Sony Vision-S theverge.com

Демонстрация электрокара Sony Vision-S theverge.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации, причем впоследствии журналисты вообще высказали сомнения в его существовании.

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