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8 января • обновлено в 12:53
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"Это был шок": Sony неожиданно показала концепт нового электрокара

2.1т
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Компания Sony в США показала концепт собственного электромобиля Vision-S. Руководство концерна при этом подчеркнуло желание внести "вклад в будущее развития индустрии".

Об этом сообщает The Verge. Презентация электрокара произошла на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе.

Электромобиль Sony Vision-S

Электромобиль Sony Vision-S

theverge.com

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По данным издания, электрокар был создан в качестве демонстрации возможности "силы технологий" компании Sony. Демонстрационная версия электромобиля получила десятки разнообразных датчиков и сенсоров, систему объемного звучания и функцию постоянного подключения к интернету.

Сенсорные панели в салоне электромобиля Sony Vision-S

Сенсорные панели в салоне электромобиля Sony Vision-S

theverge.com

Интерьер электромобиля Sony Vision-S

Интерьер электромобиля Sony Vision-S

theverge.com

Электрокар также получил систему распознавания жестов и наличия пассажиров в салоне авто. Партнерами компании при оснащении электромобиля выступили компании Bosch и BlackBerry. При этом на данный неизвестно, поступит ли электрокар в серийное производство.

Презентация электромобиля Sony Vision-S

Презентация электромобиля Sony Vision-S

theverge.com

Внешний вид электромобиля Sony Vision-S

Внешний вид электромобиля Sony Vision-S

theverge.com

Экстерьер электромобиля Sony Vision-S

Экстерьер электромобиля Sony Vision-S

theverge.com

"Это был шок, если честно. Компания буквально открыла себя заново", – заявил президент и основатель TECHnalysis Research, передает BBC.

Электрокар Sony Vision-S

Электрокар Sony Vision-S

theverge.com

Демонстрация электрокара Sony Vision-S

Демонстрация электрокара Sony Vision-S

theverge.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в России электромобиль "Монарх" не доехал до собственной презентации, причем впоследствии журналисты вообще высказали сомнения в его существовании.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz Sony электромобили
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