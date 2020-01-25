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25 січня • оновлено в 05:21
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У Китаї показали "розумний" електричний кросовер з незвичайним дизайном

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У Китаї компанії GAC і Nio показали електричний кросовер Hycan 007. Продажі авто орієнтовно заплановано на квітень.

Про це повідомляє E-Move. За даними виробника, в дизайні електрокара вони обіграли цифру 7: під неї стилізовано передню і задню оптику.

Електромобіль Hycan 007

Електромобіль Hycan 007

autonews.autoua.net

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Форму сімки має і панель перед водієм з трьома екранами. Для приладів і медіасистеми встановлені дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма, а замість центральної консолі – десятидюймовий тачскрін, на якому зосереджене керування клімат-контролем, підігрівом та іншими другорядними системами. Медіакомплекс має передавач Wi-Fi і голосове управління.

Hycan 007 оснащенио автопілотом другого рівня, тобто адаптивним круїз-контролем з функцією утримання в смузі. Є системи стеження за втомою водія, автопаркувальник і камери кругового огляду. На екран можна вивести зображення з салонної камери (вона спрямована на задній ряд) або камери власного дрона.

Розробники поки не розкривають паспортну потужність, але інші параметри вже відомі. Базовий Hycan 007 оснащено одним електромотором і тяговою батареєю ємністю 73 кВтг. Він може розігнатися до 100 км/год за 8,2 сек, а пробіг на одній зарядці – 523 км по циклу NEDC.

Версії Plus і Top – це два двигуна, акумулятор на 93 кВтг, розгін за 7,9 сек і пробіг 643 км. До речі, від машини можна живити зовнішні пристрої – наприклад, електроприлади на пікніку. У Китаї вже відкритио прийом замовлень на Hycan 007, ціни – від $38 тис. до $58 ти.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай
Теги
Green Oboz електромобілі
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кукан 007)))))
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