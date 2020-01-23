Mercedes-Benz раскрыл характеристики своего премиального электромобиля

Компания Mercedes-Benz в Лос-Анджелесе показала свой предстоящий электрический седан EQS.

Инженеры продемонстрировали сразу два авто: концепт и тестовую версию, сообщает Electrek. Судя по характеристикам, покупатели получат полноценный электрический S-Class, отмечает издание.

Электромобиль Mercedes-Benz EQS hypb.st

Новости Mercedes показала футуристический салон электрокара EQ

"Можно сказать, что Mercedes удалось запрыгнуть в последний вагон "зеленого" локомотива перемен. В компании говорят, что это лишь начало, и в дальнейшем они планируют выпустить серийную версию на рынок уже в 2021 году", – отмечают авторы статьи.

Благодаря двум электромоторам, которые расположатся на передней и задней осях, а также аккумулятору, лежащему под днищем автомобиля, EQS станет очень сбалансированной моделью. Полный привод, предоставляемый этими двигателями, дает не только внушительные динамические показатели, но и высокую безопасность в движении

Благодаря более чем 350 кВт мощности и моментально доступному крутящему моменту около 760 Нм, EQS сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Однако Mercedes сообщает, что в производстве машина может получить и другие модификации с иными показателями.

Длина электрокара S-сегмента достигнет 5295 мм, высота – 1436 мм, а ширина – 2077 мм. Колесная база новинки составит немалые 3260 мм.

При этом электрический EQS получит сверхмощную батарею батарею емкостью в 100 кВт-ч.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla создала аккумулятор емкостью 85 кВт*ч для электромобилей Model S и Model X.

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