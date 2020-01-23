Дату продажу Tesla Model Y злили в мережу: коли чекати електромобіль

Компанія Tesla може почати поставки електромобіля Model Y в лютому 2020 року, що істотно випереджає раніше озвучені терміни.

Про це повідомляє Motor1 з посиланням на обізнані джерела видання Teslarati. Автори нагадують, що раніше американський виробник обіцяв почати продаж електрокара восени 2020 року.

Електромобіль Tesla Model Y thedriven.io

"До цих пір всі моделі Tesla виходили на ринок з затримкою: так було і з Model S, і з Model X, і з Model 3, причому початок продажів відкладався через проблеми з постачальниками або організацією виробництва. У випадку з Model Y ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію – відразу кілька джерел повідомили, що Tesla Model Y почнуть відвантажувати вже в лютому", – повідомляє видання.

Передбачається, що поставки почнуться з найдорожчої Model Y Performance. У Штатах такий електромобіль коштує $61 тис., у Німеччині – $ 69 тис.

Пізніше з'являться більш доступні версії, причому самий "бюджетний" варіант – задньопривідна комплектація Standard з батареєю меншої ємності за $39 тис. Спочатку вона була анонсована на весну 2021 року, проте тепер також може вийти раніше.

"Є думка, що успішна реалізація виробничого плану може зіграти з Tesla злий жарт: дострокові продажу Model Y віднімуть частину покупців у Model 3. Точно так само свого часу молодший седан вдарив по фінансових показниках Model S і Model X", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде проводять акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

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