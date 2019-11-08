Быстрее, чем Tesla: компания Neuron EV показала концепт электрического пикапа T/ONE

Китайский стартап Neuron EV на международной выставке China International Import Expo в Шанхае показал концепт электрокара в кузове пикап.

Об этом сообщает Formacar. Несмотря на то, что стартап был основан в 2017 году, он уже анонсировал создание пикапа. грузовика, электрического автобуса, а также беспилотной грузовой платформы.

Концепт электромобиля Neuron EV в формате пикапа https://www.instagram.com/neuron_ev/

Издание отмечает, что на данном этапе компания еще не готова назвать сроки начала серийного производства концептов. При этом, отмечает издание, анонсированные Neuron EV будут востребованы на рынке в случае их создания.

Концепт электрокара T/ONE formacar.com

В частности, электрический пикап T/ONE может получить модульный кузов-платформу, как с бортами, так и без них, а также крепления, которые позволят прицепить фуру или сделать его закрытым, превратив в пассажирский отсек с креслами. Благодаря техническим особенностям пикапа, кресло водителя может устанавливаться в центре кабины или сбоку, как у обычного автомобиля. При этом у электрокара отсутствует панель приборов, вместо нее предполагается использовать персональный смартфон или планшет.

Концепт электрокара T/ONE formacar.com

Концепт электрокара T/ONE formacar.com

Концепт электрокара T/ONE formacar.com

T/ONE имеет длину около 5,5 метров. Кроме стандартной тяговой батареи, пикап получил съемный резервный источник питания и солнечные панели, вмонтированные в крышу крышки грузовой платформы. Также пикап могут оснастить аккумулятором, который позволит проехать 480 км на одной зарядке.

Концепт электрокара T/ONE formacar.com

Концепт электрокара T/ONE formacar.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Илон Маск назвал дату анонса электрического киберпикапа Tesla и предложил "готовить валидол"

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