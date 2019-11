Электрический киберпикап Tesla: Маск назвал дату анонса и предложил "готовить валидол"

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что презентация электрического пикапа Cyber Truck состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе около "ракетного завода SpaceX".

Об этом он написал в Twitter. Изначально электрокар должны были показать публике летом, однако дату решили перенести.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

Отметим, что события культового киберпанк-фильма "Бегущий по лезвию", который рассказывает о мрачном будущем человечества, также произошли в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе. При этом сам Маск неоднократно намекал на связь концепции пикапа с фильмом.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

The date is strangely familiar …https://t.co/YZl5R1POJL — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

В от же день в Лос-Анджелесе пройдет автосалон AutoMobility, на котором у Tesla будет собственный стенд. При этом в компании не сообщали о планах продемонстрировать Cyber Truck во время выставки.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

Журналисты издания Teslarati отмечают, что цена пикапа должна начинаться от $50 тыс. в базовой комплектации. При этом аналитики уверены, что продукт Tesla сможет обойти своего главного конкурента - Ford F150.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

В конструкции электромобиля обещают предусмотреть розетки на 240 В, благодаря этому к авто можно будет подключать электроинструменты. Ориентировочно, пикап должен получить полный привод на базе двух электродвигателей и запас хода до 800 км. Cyber Truck также могут оснастить 136 тыс. кг буксировочной мощности и автопилотом.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck behance.net/emrEHusmen

На данный момент точно никто не знает, как будет выглядеть электрокар. Маск неоднократно упоминал, что большинство существующих в сети изображений являются "спекулятивными" и не имеют ничего общего с реальным образом электромобиля.

Cybertruck doesn’t look like anything I’ve seen bouncing around the Internet. It’s closer to an armored personnel carrier from the future. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2019

Официальный тизер электрокара Cyber Truck от компании Tesla tesla.com

Свой восторг от предвкушения выхода электрокара также высказал родной брат главы Tesla Кимбал Маск. На данный момент он является одним из крупнейших акционеров компании, и состоит в совете директоров.

I am most excited for the Cybertruck than any Tesla product since the Model S. It’s going to blow your mind 🤯⚡️🤠 https://t.co/3NjLAtpYVO — Kimbal Musk (@kimbal) November 6, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гоночная модификация электромобиля Tesla Model S Plaid c тремя электродвигателями на трассе Нюрбургринг в Германии установила новый рекорд.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram