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7 ноября • обновлено в 12:22
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Электрический киберпикап Tesla: Маск назвал дату анонса и предложил "готовить валидол"

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Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что презентация электрического пикапа Cyber Truck состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе около "ракетного завода SpaceX".

Об этом он написал в Twitter. Изначально электрокар должны были показать публике летом, однако дату решили перенести.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

Новости
Маск раскрыл информацию о выходе пикапа Tesla: как будет выглядеть

Отметим, что события культового киберпанк-фильма "Бегущий по лезвию", который рассказывает о мрачном будущем человечества, также произошли в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе. При этом сам Маск неоднократно намекал на связь концепции пикапа с фильмом.

В от же день в Лос-Анджелесе пройдет автосалон AutoMobility, на котором у Tesla будет собственный стенд. При этом в компании не сообщали о планах продемонстрировать Cyber Truck во время выставки.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

Журналисты издания Teslarati отмечают, что цена пикапа должна начинаться от $50 тыс. в базовой комплектации. При этом аналитики уверены, что продукт Tesla сможет обойти своего главного конкурента - Ford F150.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

В конструкции электромобиля обещают предусмотреть розетки на 240 В, благодаря этому к авто можно будет подключать электроинструменты. Ориентировочно, пикап должен получить полный привод на базе двух электродвигателей и запас хода до 800 км. Cyber Truck также могут оснастить 136 тыс. кг буксировочной мощности и автопилотом.

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

Предположительный вид пикапа Tesla Cyber Truck

behance.net/emrEHusmen

На данный момент точно никто не знает, как будет выглядеть электрокар. Маск неоднократно упоминал, что большинство существующих в сети изображений являются "спекулятивными" и не имеют ничего общего с реальным образом электромобиля.

Официальный тизер электрокара Cyber Truck от компании Tesla

Официальный тизер электрокара Cyber Truck от компании Tesla

tesla.com

Свой восторг от предвкушения выхода электрокара также высказал родной брат главы Tesla Кимбал Маск. На данный момент он является одним из крупнейших акционеров компании, и состоит в совете директоров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как гоночная модификация электромобиля Tesla Model S Plaid c тремя электродвигателями на трассе Нюрбургринг в Германии установила новый рекорд.

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Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
Tesla Green Oboz электромобили
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