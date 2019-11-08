Швидше, ніж Tesla: компанія Neuron EV показала концепт електричного пікапа T/ONE

Китайський стартап Neuron EV на міжнародній виставці China International Import Expo в Шанхаї показав концепт електрокара в кузові пікап.

Про це повідомляє Formacar. Незважаючи на те, що стартап був заснований в 2017 році, він вже анонсував створення пікапа. вантажівки, електричного автобуса, а також безпілотної вантажної платформи.

Концепт електромобіля Neuron EV в форматі пікапа https://www.instagram.com/neuron_ev/

Видання зазначає, що на даному етапі компанія ще не готова назвати терміни початку серійного виробництва концептів. При цьому, відзначає видання, анонсовані Neuron EV будуть затребувані на ринку в разі їх створення.

Концепт електрокара T/ONE formacar.com

Зокрема, електричний пікап T/ONE може отримати модульний кузов-платформу, як з бортами, так і без них, а також кріплення, які дозволять причепити фуру або зробити його закритим, перетворивши в пасажирський відсік з кріслами. Завдяки технічним особливостям пікапа, крісло водія може встановлюватися в центрі кабіни або збоку, як у звичайного автомобіля. При цьому у електрокара відсутня панель приладів, замість неї передбачається використовувати персональний смартфон або планшет.

Концепт електрокара T/ONE formacar.com

Концепт електрокара T/ONE formacar.com

Концепт електрокара T/ONE formacar.com

T/ONE має довжину близько 5,5 метрів. Крім стандартної тягової батареї, пікап отримав змінне резервне джерело живлення і сонячні панелі, вмонтовані в дах кришки вантажної платформи. Також пікап можуть оснастити акумулятором, який дозволить проїхати 480 км на одній зарядці.

Концепт електрокара T/ONE formacar.com

Концепт електрокара T/ONE formacar.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ілон Маск назвав дату анонса електричного кіберпікапа Tesla і запропонував "готувати валідол"

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