Головна Новини
8 листопада • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Швидше, ніж Tesla: компанія Neuron EV показала концепт електричного пікапа T/ONE

882 Читати матеріал російською

Китайський стартап Neuron EV на міжнародній виставці China International Import Expo в Шанхаї показав концепт електрокара в кузові пікап.

Про це повідомляє Formacar. Незважаючи на те, що стартап був заснований в 2017 році, він вже анонсував створення пікапа. вантажівки, електричного автобуса, а також безпілотної вантажної платформи.

Концепт електромобіля Neuron EV в форматі пікапа

Концепт електромобіля Neuron EV в форматі пікапа

https://www.instagram.com/neuron_ev/

Новини
У США "вугільний" пікап кинув виклик Tesla: драматичне відео

Видання зазначає, що на даному етапі компанія ще не готова назвати терміни початку серійного виробництва концептів. При цьому, відзначає видання, анонсовані Neuron EV будуть затребувані на ринку в разі їх створення.

Концепт електрокара T/ONE

Концепт електрокара T/ONE

formacar.com

Зокрема, електричний пікап T/ONE може отримати модульний кузов-платформу, як з бортами, так і без них, а також кріплення, які дозволять причепити фуру або зробити його закритим, перетворивши в пасажирський відсік з кріслами. Завдяки технічним особливостям пікапа, крісло водія може встановлюватися в центрі кабіни або збоку, як у звичайного автомобіля. При цьому у електрокара відсутня панель приладів, замість неї передбачається використовувати персональний смартфон або планшет.

Концепт електрокара T/ONE

Концепт електрокара T/ONE

formacar.com

Концепт електрокара T/ONE

Концепт електрокара T/ONE

formacar.com

Концепт електрокара T/ONE

Концепт електрокара T/ONE

formacar.com

T/ONE має довжину близько 5,5 метрів. Крім стандартної тягової батареї, пікап отримав змінне резервне джерело живлення і сонячні панелі, вмонтовані в дах кришки вантажної платформи. Також пікап можуть оснастити акумулятором, який дозволить проїхати 480 км на одній зарядці.

Концепт електрокара T/ONE

Концепт електрокара T/ONE

formacar.com

Концепт електрокара T/ONE

Концепт електрокара T/ONE

formacar.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ілон Маск назвав дату анонса електричного кіберпікапа Tesla і запропонував "готувати валідол"

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Електротранспорт
Місце
Китай Шанхай
Теги
електромобілі Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel