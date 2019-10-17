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17 жовтня • оновлено в 14:32
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"Буквально згоряє": в електромобілях Tesla знайшли критичний дефект

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В електромобілях Tesla через кілька років активного використання виходить з ладу мікрочіп флешпам'яті eMMC, який відповідає за роботу екрану бортового комп'ютера і зарядку акумуляторів.

Про це повідомляє Business Insider. Журналісти вивчили технічну специфікацію електромобіля і дійшли висновку, що наявність "дефекту", по суті, відбувається з вини самих інженерів Tesla.

"Буквально згоряє": в електромобілях Tesla знайшли критичний дефект

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Знайдений фахівцями дефект eMMC-чіпа виникає через кілька років активної експлуатації авто. З часом флешпам'ять чіпа починає виходити з ладу, що призводить до поломки основного екрану електрокара і створює проблеми при зарядці акумулятора.

"Інженери Tesla так часто оновлюють і перепрограмовують чіп, створюють так багато журналів звітності, що чіп буквально "згоряє" від перевантаження. Його ресурс не нескінченний, проте інженери вносять надмірну кількість оновлень", – заявив фахівець із ремонту Tesla Філ Садоу.

Представники компанії поки ніяк не прокоментували те, що відбувається. Проте експерти зазначають, що здебільшого проблеми виникають на 4-му році експлуатації електрокара.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як автопілот Tesla врятував сім'ю ведмедів від загибелі, причому момент "зіткнення" потрапив на відео.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
електромобілі Green Oboz
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