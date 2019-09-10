Ученые создали мини-реактор из "листьев": как будут использовать

Ученые из Технического университета Эйндховена создали "мини-реактор", который работает по принципу растительного фотосинтеза, поглощая солнечный свет для запуска химических реакций.

Об этом сообщает пресс-служба университета, расположенного на юге Нидерландов. При этом ученые из команды Тимоти Ноэля отмечают, что "мини-реакторы" в будущем можно будет масштабировать, используя для различных целей в химической промышленности.

Образцы "мини-реакторов", которые работают на энергии солнца по принципу растений tue.nl

Основной целью создания реактора, по утверждениям химиков, является создание энергии для синтеза двух лекарственных препаратов: артемизинина, который используют для терапии малярии и аскаридола, который зарекомендовал себя, как эффективное средство против паразитов.

Первая версия "реактора" была выпущена в 2016 году и основной его проблемой было малое количество генерируемой энергии.

Ученые смогли решить эту проблему при помощи технологии, которая при помощи силиконового каучука копирует принцип переноса жидкости внутри листвы деревьев. Таким образом получилось добыть достаточное количество энергии, чтобы в 2018 году запустить новую версию "мини-реактора", которая практически не зависит от интенсивности освещения и способна поддерживать стабильную химическую реакцию.

Для этого пришлось заменить каучук особым оргстеклом, который дешевле, легче в производстве и обеспечивает высокие показатели преломления света.

"С помощью этого "реактора" вы можете делать лекарства в любом месте. Вам нужен только солнечный свет и этот прибор", — отметил глава группы разработчиков Тимоти Ноэль.

Хотя исследователи все еще тестируют технологию, ученые отмечают ее высокий потенциал, который поможет фармацевтическим компаниям разработать способы более экологичного производства лекарств, поскольку в настоящее время для этого требуются токсичные химические вещества и энергия, зачастую получаемая из ископаемого топлива.

"Вряд ли есть какие-либо препятствия для применения этой технологии на практике, за исключением того факта, что она работает только в дневное время. Искусственные листья прекрасно работают, а сами "реакторы" легко масштабируются — недорогая и автономная конструкция делает их идеальным вариантом для экономически эффективного производства химикатов", — заявил Ноэль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Германии зеленая энергия впервые превысила угольную и атомную.

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