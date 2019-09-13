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13 вересня • оновлено в 15:46
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Британські інженери допомогли "створити" новий тип електротранспорту

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Розробники компанії Williams Advanced Engineering створили акумулятор, який легше, могутніше і володіє більшою місткістю, ніж аналогічні батареї з літію.

Про це повідомляє видання Car Advice, яке відзначає, що новий тип акумуляторів завдяки своїй вазі є унікальним і дозволить в майбутньому створювати електросамолети.

Новий акумулятор Williams, зроблений за технологією Adaptive Multi-Chem

Новий акумулятор Williams, зроблений за технологією Adaptive Multi-Chem

caradvice.com.au

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Інженери підкреслюють, що змогли поєднати потужність батареї і ємність її заряду, що не пішло на шкоду вазі акумулятора

Завдяки технології Adaptive Multi-Chem автори змогли підвищити щільність енергії (кількість енергії на одиницю ваги акумулятора, - ред.) на 37% в порівнянні з аналогічними рішеннями.

"Оскільки висока потужність потрібна тільки на короткий час, загальні габарити можуть бути невеликими", - стверджує технічний директор Williams Advanced Engineering Пол Макнамара.

Варто відзначити, що показана на виставці Cenex батарея важила 345 кг при пікової потужності в 550 кВт.

Розробники також підкреслюють, що модульність системи дозволяє регулювати пропорції елементів, щоб знайти баланс між потужністю і енергією за бажанням замовника.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені з'ясували, як створювати батареї з "сміття".

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Тема
електрокари
Місце
Великобританія
Тег
Альтернативна енергетика
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