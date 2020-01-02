Tesla почала випуск електрокарів у Китаї: озвучено деталі

Компанія Tesla почала виробництво електромобілів Model 3 на новому заводі Gigafactory 3 в китайському Шанхаї. Перші седани будуть показані публіці 7 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу компанії. Водночас у повідомленні зазначають, що перші 15 авто отримали співробітники Tesla.

Електромобіль Tesla Model 3 на фабриці в Шанхаї electrek.co

Презентація електромобілів Model 3 із шильдиком "Зроблено в Китаї" відбудеться на території заводу 7 січня під час святкового заходу. Крім того, раніше в компанії повідомили, що хочуть розпочати постачання до настання китайського нового року, який розпочнеться 25 січня.

Генеральний директор Tesla в Китаї Ван Хао заявив, що в січні компанія планує збільшити постачання Model 3. За даними керівництва, наразі з конвеєра заводу зійшли "сотні авто". Орієнтовно ціна нового електрокара становитиме 355 тис. юанів (майже $50 тис.).

Перший електромобіль Tesla Model 3 electrek.co

Першими власниками китайських версій стали співробітники Tesla. Видання Electrek також повідомило, що двоє працівників заводу після придбання електрокарів вирішили побратися прямо під час церемонії передачі авто.

Перші власники китайської версії Model 3 electrek.co

Завод Tesla в Шанхаї є частиною глобального плану компанії зі зміцнення своєї присутності на найбільшому в світі автомобільному ринку. Також автовиробник хоче в такий спосіб мінімізувати наслідки торгової війни між США і Китаєм.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla запропонувала покупцям електромобіля Model 3 версії Dual Motor за допомогою платного оновлення прошивки авто ціною в $2 тис. збільшувати динаміку розгону.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!