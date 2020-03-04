В Украине более 22 тысяч домохозяйств в 2019 году установили солнечные панели для добычи возобновляемой энергии, для чего потребовалось около 450 млн евро.

Об этом сообщает "Энергореформа" со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения. Общая мощность установленных фотоэлектрических модулей превысила 553 МВт.

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"Благодаря солнечным панелям семьи экономят на счетах за электроэнергию, самостоятельно обеспечивают свои потребности в энергии. При этом они становятся энергосберегающими, имеют больше мотивации использовать энергоэффективную бытовую технику", – пояснили в агентстве.

На сегодняшний день лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская – 2700 МВт, Тернопольская – более 2000 МВт, Киевская – почти 1800 МВт.

Таблица динамики установки солнечных панелей reform.energy

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине эффективность добычи электричества с помощью небольших крышных солнечных электростанций может быть повышена, что позволит избежать энергетического дисбаланса.

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