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4 марта • обновлено в 18:54
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/ Солнечная энергетика

В Украине домохозяйства установили солнечных панелей на сотни миллионов евро

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В Украине более 22 тысяч домохозяйств в 2019 году установили солнечные панели для добычи возобновляемой энергии, для чего потребовалось около 450 млн евро.

Об этом сообщает "Энергореформа" со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения. Общая мощность установленных фотоэлектрических модулей превысила 553 МВт.

Сотни миллионов евро: в Украине домохозяйства поставили рекорд в солнечной энергетике

ctfassets.net

"Благодаря солнечным панелям семьи экономят на счетах за электроэнергию, самостоятельно обеспечивают свои потребности в энергии. При этом они становятся энергосберегающими, имеют больше мотивации использовать энергоэффективную бытовую технику", – пояснили в агентстве.

На сегодняшний день лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются: Днепропетровская – 2700 МВт, Тернопольская – более 2000 МВт, Киевская – почти 1800 МВт.

Таблица динамики установки солнечных панелей

Таблица динамики установки солнечных панелей

reform.energy

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине эффективность добычи электричества с помощью небольших крышных солнечных электростанций может быть повышена, что позволит избежать энергетического дисбаланса.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия Green Oboz
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пора АЭС закрывать потихоньку, от греха подальше...
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