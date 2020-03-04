В Україні більше 22 тисяч домогосподарств в 2019 році встановили сонячні панелі для видобутку відновлюваної енергії, для чого було потрібно близько 450 млн євро.

Про це повідомляє "Енергореформа" з посиланням на повідомлення пресслужби Державного агентства енергоефективності та енергозбереження. Загальна потужність встановлених фотоелектричних модулів перевищила 553 МВт.

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"Завдяки сонячним панелям сім'ї економлять на рахунках за електроенергію, самостійно забезпечують свої потреби в енергії. При цьому вони стають енергозберігаючими, мають більше мотивації використовувати енергоефективну побутову техніку", – пояснили в агентстві.

На сьогоднішній день лідерами серед областей по використанню альтернативної генерації є: Дніпропетровська – 2700 МВт, Тернопільська – більше 2000 МВт, Київська – майже 1800 МВт.

Таблиця динаміки установки сонячних панелей reform.energy

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні ефективність видобутку електрики за допомогою невеликих дахових сонячних електростанцій може бути підвищена, що дозволить уникнути енергетичного дисбалансу.

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