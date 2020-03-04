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4 березня • оновлено в 21:22
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/ Сонячна енергетика

В Україні домогосподарства встановили сонячних панелей на сотні мільйонів євро

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В Україні більше 22 тисяч домогосподарств в 2019 році встановили сонячні панелі для видобутку відновлюваної енергії, для чого було потрібно близько 450 млн євро.

Про це повідомляє "Енергореформа" з посиланням на повідомлення пресслужби Державного агентства енергоефективності та енергозбереження. Загальна потужність встановлених фотоелектричних модулів перевищила 553 МВт.

Сотні мільйонів євро: в Україні домогосподарства поставили рекорд в сонячній енергетиці

ctfassets.net

"Завдяки сонячним панелям сім'ї економлять на рахунках за електроенергію, самостійно забезпечують свої потреби в енергії. При цьому вони стають енергозберігаючими, мають більше мотивації використовувати енергоефективну побутову техніку", – пояснили в агентстві.

На сьогоднішній день лідерами серед областей по використанню альтернативної генерації є: Дніпропетровська – 2700 МВт, Тернопільська – більше 2000 МВт, Київська – майже 1800 МВт.

Таблиця динаміки установки сонячних панелей

Таблиця динаміки установки сонячних панелей

reform.energy

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні ефективність видобутку електрики за допомогою невеликих дахових сонячних електростанцій може бути підвищена, що дозволить уникнути енергетичного дисбалансу.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна
Теги
відновлювальна енергія Green Oboz
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пора АЭС закрывать потихоньку, от греха подальше...
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