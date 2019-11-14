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14 листопада • оновлено в 06:26
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Як лист паперу: Xiaomi випустила компактний електровелосипед

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Компанія Xiaomi випустила компактний електричний велосипед Himo H1, загальні габарити якого який в складеному вигляді не більше аркуша паперу формату A3.

Про це повідомляє Electrek. У Китаї мініатюрний електровелосипед можна купити за $425.

Електровелосипед-трансформер Xiaomi HIMO H1

Електровелосипед-трансформер Xiaomi HIMO H1

electrek.co

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Видання зазначає, що на рамі велосипеда розташований логотип франшизи "Трансформери". При цьому на даний момент не відомо, чи встановлений він за ліцензією з компанією Hasbro, яка володіє франшизою.

У цьому велосипеді складається все, що можна. Спочатку – обидва колеса під рамою, потім сама рама, після стійка сидіння і сидіння, і нарешті опускається кермо.

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Вага велосипеда всього 13 кг. Він цілком міг би поміститися в портфель, але в комплекті йде спеціальний чохол для перенесення.

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Кермо регулюється по висоті, на ньому є світлодіодний спідометр і індикатор заряду батареї. Потужність електромотора всього 180 Вт, що дозволяє розвинути максимальну швидкість 18 км/год. Традиційні велосипедні педалі у Himo H1 відсутні, замість них встановлені складні підніжки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Іспанії компанія Rayvolt запустила збір коштів для початку промислового виробництва електричного велосипеда X One, який оснащений смартфоном і системою розпізнавання обличчя.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Китай
Тег
Green Oboz
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