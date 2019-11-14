Як лист паперу: Xiaomi випустила компактний електровелосипед

Компанія Xiaomi випустила компактний електричний велосипед Himo H1, загальні габарити якого який в складеному вигляді не більше аркуша паперу формату A3.

Про це повідомляє Electrek. У Китаї мініатюрний електровелосипед можна купити за $425.

Електровелосипед-трансформер Xiaomi HIMO H1 electrek.co

Видання зазначає, що на рамі велосипеда розташований логотип франшизи "Трансформери". При цьому на даний момент не відомо, чи встановлений він за ліцензією з компанією Hasbro, яка володіє франшизою.

У цьому велосипеді складається все, що можна. Спочатку – обидва колеса під рамою, потім сама рама, після стійка сидіння і сидіння, і нарешті опускається кермо.

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1 electrek.co

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1 electrek.co

Вага велосипеда всього 13 кг. Він цілком міг би поміститися в портфель, але в комплекті йде спеціальний чохол для перенесення.

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1 electrek.co

Електричний велосипед Xiaomi HIMO H1 electrek.co

Кермо регулюється по висоті, на ньому є світлодіодний спідометр і індикатор заряду батареї. Потужність електромотора всього 180 Вт, що дозволяє розвинути максимальну швидкість 18 км/год. Традиційні велосипедні педалі у Himo H1 відсутні, замість них встановлені складні підніжки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Іспанії компанія Rayvolt запустила збір коштів для початку промислового виробництва електричного велосипеда X One, який оснащений смартфоном і системою розпізнавання обличчя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram