Солнечные панели токсичны? Названы неизвестные ранее факты

Создание и утилизация солнечных панелей связаны с использованием ядовитых и токсичных материалов, что дает повод обвинять их во вреде здоровью людей и окружающей природе.

Об этом говорится в статье издания "Наука и техника". Несмотря на то, что солнечная энергетика считается чистой и возобновляемой, она все равно может создать углеродный след, приближая климатический кризис, утверждают авторы.

Солнечные панели cat.org.uk

"Увы, но "зеленая" энергия солнечных панелей все еще воздействует на окружающий мир в течение всего жизненного цикла. В частности, создание панелей требует значительных энергозатрат горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Утилизация модулей в конце срока службы по факту также оказывает воздействие на окружающую среду", – говорится в статье.

Экологическую чистоту энергии из солнечных станций часто критикуют из-за высоких издержек производства, а также содержания ядовитых веществ в составе панелей. В частности, фотоэлементы содержат свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т. д.

В настоящее время ведутся активные работы по созданию новых полупроводников для солнечных панелей, например на основе висмута и сурьмы, но они пока находятся в стадии разработки. При этом сейчас токсичные и ядовитые загрязнители могут полностью вымываться из фрагментов солнечных модулей за несколько месяцев дождевой водой.

Использованные солнечные модули относятся к категории электронного мусора (e-waste). Годовой мировой объём электронного мусора в 2015 году составил 43,8 млн тонн, а уже в 2019 году он превысил до 50 млн тонн. Предполагается, что к 2030 году в мире образуется 1,7-8 млн тонн отходов солнечных панелей, а уже к 2050 году годовой объем отработанных модулей объемом в 5 млн тонн будет соответствовать более 10% всего электронного мусора, образованного на земле в 2014 году.

В связи с тем, что сегодня объемы "солнечных отходов" невелики, модули в основном перерабатываются на заводах, предназначенных для переработки многослойного стекла, металлов или электронных отходов. В результате выделяются только основные материалы – стекло, алюминий и медь, в то время как солнечные ячейки и пластик просто сжигают или отправляют на полигоны.

Следовательно, в настоящее время грубая переработка не обеспечивает утилизацию экологически опасных материалов типа свинца, кадмия или селена. Из-за этого токсичные и опасные для жизни людей и окружающей среды элементы со временем так или иначе попадают в почву.

Ранее OBOZREVATEL писал, что китайская компания Risen Energy сообщила о начале выпуска солнечных панелей мощностью более 500 Вт и эффективностью в 20,2%, что, по мнению производителя, "открывает новую эру солнечной энергетики".

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