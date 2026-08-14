На выходные – в Карпаты: где дороже всего и как изменились цены за год

Украинские Карпаты остаются одним из популярных направлений для краткосрочного отдыха как зимой, так и летом. Однако по состоянию на август 2026 года стоимость аренды домиков в некоторых популярных туристических местах в течение года выросла более чем в 2–3 раза. При этом самыми дорогими населенными пунктами, как и ожидалось, стали Поляница и Татаров, а самые низкие цены зафиксированы в Верховине.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные одним из крупнейших украинских порталов по недвижимости. В целом, в зависимости от населенного пункта, домик в горах можно арендовать за 750–4000 грн в сутки.

"Карпаты остаются актуальным направлением для отдыха в течение большей части года, а в конце лета и в начале осени спрос поддерживает сезон коротких поездок в горы. В то же время на стоимость аренды влияет не только популярность конкретной локации, но и количество и тип доступных предложений, поэтому даже в соседних туристических населенных пунктах динамика цен может существенно отличаться", – резюмируют авторы исследования.

Сколько стоит арендовать дом в Карпатах

Буковель (Поляница) сохраняет статус самой дорогой локации. Медианная стоимость (половина цен выше, а половина ниже) посуточной аренды дома здесь за год не изменилась – 4000 грн .

(Поляница) сохраняет статус самой дорогой локации. Медианная стоимость (половина цен выше, а половина ниже) посуточной аренды дома здесь за год не изменилась – . Татаров успешно удерживает второе место – 3925 грн в сутки, что на 5% больше, чем в прошлом году (3750 грн).

успешно удерживает второе место – 3925 грн в сутки, что на 5% больше, чем в прошлом году (3750 грн). Славское, Микуличин, Косов и Пилипец – 3000 грн в сутки. При этом в Славском и Микуличине за год цены выросли на 20%, в Косове – на 50%. Зато в Пилипце аренда подешевела на 14% — в прошлом году медианная стоимость составляла 3 500 грн.

этом в Славском и Микуличине за год цены выросли на 20%, в Косове – на 50%. Зато в Пилипце аренда подешевела на 14% — в прошлом году медианная стоимость составляла 3 500 грн. Драгобрат – 2 800 грн в сутки , что стало одним из самых заметных скачков среди проанализированных мест, поскольку в прошлом году медианная цена составляла 900 грн.

, что стало одним из самых заметных скачков среди проанализированных мест, поскольку в прошлом году медианная цена составляла 900 грн. Аренда дома в Сколе стоит почти столько же – около 2 800 грн в сутки . За год медианная стоимость здесь выросла на 22% – с 2 300 грн.

почти столько же – около . За год медианная стоимость здесь выросла на 22% – с 2 300 грн. В Яремче несколько дешевле – медианная стоимость аренды дома составляет 2500 грн в сутки , что на 25% больше, чем в прошлом году.

дешевле – медианная стоимость аренды дома составляет , что на 25% больше, чем в прошлом году. В Ворохте и Воловце аренда ещё более доступна – примерно за 2000 грн в сутки . И если в Ворохте цена за год выросла на 10%, то в Воловце – более чем вдвое (в прошлом году дом здесь можно было арендовать за 900 грн).

аренда ещё более доступна – примерно за . И если в Ворохте цена за год выросла на 10%, то в Воловце – более чем вдвое (в прошлом году дом здесь можно было арендовать за 900 грн). Верховина занимает одну из самых низких строчек в рейтинге – здесь аренда дома обойдется в 750 грн в сутки, тогда как в прошлом году она составляла 2500 грн. Эксперты объясняют такое падение изменением структуры предложений – выходом на рынок значительного количества бюджетных усадеб.

Как изменились цены по сравнению с 2022 годом

В целом в большинстве проанализированных локаций медианная стоимость посуточной аренды домов за последний год увеличилась, хотя динамика существенно различается в зависимости от населенного пункта. Если же сравнить текущие цены с началом полномасштабного вторжения, то стоимость отдыха в ряде популярных курортов выросла примерно на 67%:

Яремче: с 1500 грн до 2500 грн;

Микуличин: с 1800 грн до 3000 грн;

Ворохта: с 1200 грн до 2000 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы в большинстве городов могут платить за аренду однокомнатной квартиры больше , чем за жилье по программе єОселя: такая ситуация зафиксирована в 15 из 21 города. Наибольшая разница – в Киеве, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 19 тыс. грн, а платеж по программе єОселя – 12 тыс. грн в месяц.

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