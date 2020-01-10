Солнечную энергетику в 2020 году ожидает громкий прорыв: назван прогноз

В 2020 году энергетики по всему миру введут в строй 142 ГВт солнечных электростанций, причем лидирующую позицию в этом плане по-прежнему будет занимать Китай.
Об этом говорится в прогнозе консалтингового агентства IHS Marki из Великобритании, сообщает пресс-служба компании. По мнению аналитиков, результат 2020 году на 15% побьет рекорд 2019 года, когда было установлено порядка 124 ГВт станций на фотоэлектрических панелях.
Солнечные панели
solarfeeds.com
Согласно предварительному прогнозу авторов исследования, в 2020 году установленная мощность солнечной энергетики превысит 1 ГВт в 43 странах мира. Еще 10 лет назад таких стран было 10, отмечают эксперты.
Лидерство Китая в солнечной энергетике сохранится, однако на его долю будет приходиться меньший процент новых солнечных станций. Если в 2017 году КНР обеспечила более 50% мирового прироста солнечной энергетики, то в ближайшие годы его доля будет составлять порядка 30%.
Прирост солнечной энергетики в США в 2020 году примерно на 20% превзойдёт прошлогодний показатель. Благодаря этому Штаты останутся вторым по размеру рынком в мире.
В Европе в течение 2020 года установят 24 ГВт новых солнечных электростанций, уверены аналитики. Ожидается, что ключевыми европейскими рынками будут Испания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия и Украина – на их долю придется 63% всех новых объектов Европы.
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